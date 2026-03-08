Iranski mediji: Izabran novi ajatolah, još nije objavljeno ime

Iranska Grupa stručnjaka izabrala novog vrhovnog vođu, pišu iranski mediji.

No, njegovo ime još nije objavljeno. Ovu informaciju je potvrdio Ahmad Alamolhoda, član Grupe eksperata.

Dodao je da sada sve ovisi o čelniku sekretarijata Grupe, Hoseinu Bušeriju, koji je trenutno zadužen za javnu objavu odluke, prenosi novinska agencija Mehr.

- Veliki Sotona također je spomenuo ime izabranog kandidata - rekao je ranije Mohsen Hejdari, također jedan od članova ove Grupe.

Pretpostavlja se da je mislio na SAD i Donalda Trampa, a koji je ranije komentirao kao neprihvatljiv izbor sina ubijenog ajatolaha.