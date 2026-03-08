Izrael žestoko zaprijetio: Ciljat ćemo svakog narednog ajatolaha, kao i one koji ga pokušavaju imenovati

Nakon što je Iran objavio da su izabrali ajatolaha, samo se čeka objava njegovog imena, Izrael je odmah uputio direktnu prijetnju.

Poručili su da će ciljati svakog nasljednika vrhovnog vođe, kao i one koji ga pokušavaju imenovati.

Izraelska vojska se oglasila na perzijskom jeziku s ovom porukom.

- Nakon neutralizacije tiranina Hamneija, teroristički režim Irana pokušava se obnoviti i odabrati novog vođu. Iranska Grupa eksperata, koja se nije sastajala decenijama, uskoro će se okupiti u gradu Komu. Želimo vam reći da će ruka Države Izrael nastaviti progoniti svakog nasljednika i svaku osobu koja pokuša imenovati nasljednika. Upozoravamo sve one koji namjeravaju učestvovati na sastanku za izbor nasljednika da nećemo oklijevati da ciljamo ni vas - istakli su.

Ranije su iranski mediji naveli da postoji neslaganje da li se odluka mora potvrditi na sastanku uživo ili se može objaviti i bez te formalnosti.