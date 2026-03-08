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OZBILJAN UDAR NA EKONOMIJU

Ovo bi moglo promijeniti tok rata: Pojavili se planovi Pentagona da se udari najvažniji iranski otok

U Teheranu su ranije poručivali da bi napad na njihovu energetsku infrastrukturu smatra­li direktnom prijetnjom, upozoravajući da bi takav potez mogao dovesti do šire eskalacije sukoba

Otok Kharg. Screenshot

S. S.

8.3.2026

Američki mediji posljednjih dana izvještavaju o novim strateškim planovima Pentagona koji bi mogli značajno utjecati na odnose na Bliskom istoku. Prema informacijama iz Vašingtona, među opcijama o kojima se razmatra nalazi se i mogućnost preuzimanja kontrole ili blokade otoka Kharg, ključnog iranskog terminala za izvoz nafte.

Otok Kharg ima izuzetno važnu ulogu u iranskoj ekonomiji. Procjenjuje se da oko 90 posto ukupnog iranskog izvoza sirove nafte prolazi upravo kroz postrojenja na ovom otoku u Perzijskom zaljevu. Za Iran, koji se godinama suočava s međunarodnim sankcijama, Kharg predstavlja glavni i najstabilniji izvor deviznih prihoda.

Stručnjaci upozoravaju da bi gubitak kontrole nad tim terminalom imao ozbiljne posljedice za iransku ekonomiju. Prekid izvoza nafte mogao bi izazvati nagli pad budžetskih prihoda i otežati finansiranje državnih institucija i sigurnosnog sektora. Osim toga, svaki veći poremećaj u radu terminala na Khargu mogao bi izazvati rast cijena nafte na svjetskom tržištu.

U Teheranu su ranije poručivali da bi napad na njihovu energetsku infrastrukturu smatra­li direktnom prijetnjom, upozoravajući da bi takav potez mogao dovesti do šire eskalacije sukoba, posebno u strateški važnom Hormuškom tjesnacu.

Iako za sada nema zvanične potvrde o mogućoj vojnoj operaciji, analitičari smatraju da se ovakve opcije razmatraju kao dio šire strategije pritiska na Iran. Cilj bi, prema tim procjenama, mogao biti dodatno ograničavanje pristupa zemlje globalnoj ekonomiji i prisiljavanje Teherana na nove pregovore.

S druge strane, vojni eksperti upozoravaju da bi pokušaj zauzimanja ili dugotrajne blokade otoka Kharg bio izuzetno složen i rizičan potez, koji bi zahtijevao značajne vojne resurse i nosio opasnost od šireg regionalnog sukoba.

# IRAN
# SAD
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