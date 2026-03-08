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MASUD PEZEŠKIJAN

Iranski predsjednik: Pojačat ćemo napade na američke ciljeve na Bliskom istoku

Poručio je da se Iran neće lako "pokloniti pred zastrašivanjem, ugnjetavanjem ili agresijom, kao što ni ranije nije"

Masud Pezeškijan. AP Photo/Vahid Salemi

S. S.

8.3.2026

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan zaprijetio je da će pojačati napade na američke ciljeve na Bliskom istoku.

- Kada smo napadnuti, nemamo izbora nego odgovoriti. Što veći pritisak na nas vrše, to će naš odgovor prirodno biti snažniji - kazao je.

Poručio je da se Iran neće lako "pokloniti pred zastrašivanjem, ugnjetavanjem ili agresijom, kao što ni ranije nije".

- Neki možda misle da se, izražavajući žaljenje, zapravo izvinjavamo. To nije slučaj. Jednostavno nam je žao dragih ljudi u regiji koji bi zbog ovog sukoba mogli biti zabrinuti. Ali oni koji su nas napali sa svog teritorija dobit će odgovor, i odgovorit ćemo snažno - kazao je.

Dodao je su prijatelji sa zemljama regije i da su im oni braća.

- Rekao sam to jučer, moramo pokušati, pružiti jedni drugima ruku i ne dopustiti da Izrael i Sjedinjene Američke Države, obmanom i manipulacijom, dovedu do toga da zemlje regije stanu jedna protiv druge - zaključio je.

# IRAN
# SAD
# MASOUD PEZESHKIAN
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