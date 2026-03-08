Iranski predsjednik: Pojačat ćemo napade na američke ciljeve na Bliskom istoku

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan zaprijetio je da će pojačati napade na američke ciljeve na Bliskom istoku.

- Kada smo napadnuti, nemamo izbora nego odgovoriti. Što veći pritisak na nas vrše, to će naš odgovor prirodno biti snažniji - kazao je.

Poručio je da se Iran neće lako "pokloniti pred zastrašivanjem, ugnjetavanjem ili agresijom, kao što ni ranije nije".

- Neki možda misle da se, izražavajući žaljenje, zapravo izvinjavamo. To nije slučaj. Jednostavno nam je žao dragih ljudi u regiji koji bi zbog ovog sukoba mogli biti zabrinuti. Ali oni koji su nas napali sa svog teritorija dobit će odgovor, i odgovorit ćemo snažno - kazao je.

Dodao je su prijatelji sa zemljama regije i da su im oni braća.

- Rekao sam to jučer, moramo pokušati, pružiti jedni drugima ruku i ne dopustiti da Izrael i Sjedinjene Američke Države, obmanom i manipulacijom, dovedu do toga da zemlje regije stanu jedna protiv druge - zaključio je.