Izraelski mediji objavili da su UAE prvi put napali Iran, Emirati odmah negirali navode

Izraelski medij Kan News objavio je tvrdnju da su snage Ujedinjenih Arapskih Emirata navodno prvi put izvele napad na ciljeve u Iranu, ali su vlasti u Abu Dhabiju brzo demantovale takve navode.

Prema izvještaju Kan Newsa, koji se poziva na izvore iz izraelske vlade, Emirati su izveli napad na iranske mete. Međutim, iz vlade UAE poručili su da ne planiraju nikakav napad na teritorij Irana.

Predsjednik Nacionalnog komiteta za odbranu UAE Ali Al Nuaimi izjavio je da Emirati nikada ne izjednačavaju građane Irana s njihovim vlastima. Kako je naveo, iranski narod smatraju žrtvom režima i onima koji snose posljedice njegovih poteza, dodajući da kao susjedi razumiju njihovu situaciju i brinu za njihovo stanje.

Ujedinjeni Arapski Emirati, kao i većina država u regionu, do sada se nisu direktno uključivali u sukob, iako su kritikovali iranske vlasti zbog napada na civilnu infrastrukturu. S druge strane, iz Irana tvrde da su njihove akcije bile usmjerene isključivo na američke baze u tim državama, kao i na ciljeve u Izraelu.

Zvaničnici UAE ranije su razmatrali i druge mjere, poput zamrzavanja iranske imovine u toj zemlji, čija se vrijednost procjenjuje na više milijardi dolara. Također nisu isključivali mogućnost vojnog odgovora na eventualne iranske poteze u regionu.

Kan News je u svom izvještaju naveo i da su napadi na hotele i aerodrome u Emiratima izazvali nezadovoljstvo među zvaničnicima u Abu Dhabiju, koji su u razgovorima s izraelskim rukovodstvom navodno poručili da ih je Iran „izdao“. Ove tvrdnje, međutim, iz UAE su odlučno negirane.