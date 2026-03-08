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DESETAK UDARA

Iran izveo nove napade balističkim raketama na Izrael: Povrijeđeno šest osoba

Prema informacijama izraelske hitne službe Magen David Adom, povrijeđeni su zadobili rane od šrapnela na dvije lokacije koje su pogođene tokom napada

Izrael. AP Photo/Oded Balilty

S. S.

8.3.2026

Najmanje šest osoba povrijeđeno je u najnovijem iranskom napadu balističkim raketama na centralni dio Izraela, a jedna osoba nalazi se u teškom stanju, saopćile su hitne službe. Tačna lokacija napada još uvijek nije potvrđena, dok je širom zemlje prijavljeno više od desetak udara.

Prema informacijama izraelske hitne službe Magen David Adom, povrijeđeni su zadobili rane od šrapnela na dvije lokacije koje su pogođene tokom napada. Muškarac u četrdesetim godinama nalazi se u teškom stanju, dok je 25-godišnjak zadobio povrede srednje težine.

Još jedan povrijeđeni, 56-godišnji muškarac, prema navodima izraelskih medija nalazi se u stabilnom stanju.

Policija je saopćila da je prijavljeno više od desetak udara u centralnom dijelu zemlje. Rasprostranjenost lokacija na kojima su zabilježene eksplozije ukazuje na mogućnost da je korištena balistička raketa s kasetnom bojevom glavom, koja se u zraku otvara i raspršuje veći broj manjih eksplozivnih punjenja na širem području.

Izraelski mediji navode da je riječ o novoj baraži raketa ispaljenih iz Irana u trenutku dok se tenzije između dvije zemlje dodatno pojačavaju. Spasilačke ekipe i policija nastavljaju pretraživati pogođena područja kako bi pronašli eventualne dodatne povrijeđene, ali i neeksplodirane dijelove projektila.

# IZRAEL
# IRAN
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