UAE: Četiri osobe poginule, 112 povrijeđeno u iranskim napadima

Ujedinjeni Arapski Emirati saopćili su u nedjelju da su četiri osobe poginule, a 112 povrijeđeno u iranskim napadima na njihovu teritoriju od prošle sedmice, javlja Anadolu.

U saopćenju Ministarstva odbrane navodi se da je u nedjelju iz Irana otkriveno 17 balističkih raketa i 117 dronova, a protivzračna odbrana je presrela i uništila 16 raketa i 113 dronova, dok je jedna raketa pala u more, a četiri drona su pogodila njihovu teritoriju.

Ministarstvo je dodalo da je od 28. februara iz Irana ispaljeno 238 balističkih raketa, od kojih je 221 uništeno, 15 je palo u more, a dvije su pale unutar UAE.

Otkriveno je i uništeno osam krstarećih raketa.

Ministarstvo je objasnilo da je u istom periodu ispaljeno i 1.422 iranska drona, od kojih je 1.342 presretnuto, a 80 palo unutar zemlje.

- UAE ostaje u potpunosti spreman da se suoči sa svim prijetnjama i odlučno odgovori na pokušaje potkopavanja sigurnosti zemlje - saopćilo je Ministarstvo.

UAE i drugi susjedi u Perzijskom zaljevu meta su iranskih raketnih i napada dronovima od 28. februara, nakon pokretanja zajedničkih američko-izraelskih napada na Iran.

Prema iranskim podacima, više od 1.200 ljudi je ubijeno, uključujući iranskog vrhovnog vođu Alija Khameneija, a više od 10.000 je povrijeđeno u američko-izraelskoj ofanzivi.