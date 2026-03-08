Šokantni snimci iz Teherana, bulevar u plamenu: Vatrena rijeka tekla ulicama?

Snimci "vatrene pečurke" koja se podigla visoko u nebo brzo su se proširili svijetom, a ništa manje pažnje nije izazvao ni gust crni oblak koji je u nedjelju ujutro gotovo "progutao" izlazak sunca, dok je dim i dalje kuljao iz zapaljenih rezervoara.

Društvenim mrežama širi se još jedan uznemirujući snimak na kojem se vidi kako, prema tvrdnjama korisnika, "vatrena rijeka" teče ulicama.

Navodno je zabilježen na sjeveroistoku Teherana, na bulevaru Kušar, koji se nalazi oko dva kilometra od jednog od rezervoara pogođenih u izraelskom napadu u subotu navečer. Iako na društvenim mrežama kruže tvrdnje da je riječ o zapaljenoj nafti koja je iz rezervoara potekla ulicama, za sada nema potvrde da su ta dva događaja međusobno povezana.

Prema navodima državne RTV Islamske Republike Iran (IRIB), naftna skladišta u pokrajinama Teheran i Alborz napadnuta su sinoć.

"Avaz" nije mogao nezavisno potvrditi autentičnost snimaka koji kruže internetom.