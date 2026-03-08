Iranski ministar vanjskih poslova otkrio da li im Putin pomaže u ratu

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči osvrnuo se na spekulacije da Rusija Iranu dostavlja obavještajne informacije i na taj način pomaže u ratu.

Američki obavještajni zvaničnici, naime, vjeruju da je Rusija pružila Iranu informacije koje bi mogle biti korištene za ciljanje američkih trupa i imovine na Bliskom istoku.

Šef iranske diplomatije nije ulazio u detalje o tome na koji način Moskva eventualno pomaže Teheranu, ali je naglasio da "vojna saradnja između Irana i Rusije nije nešto novo".

Obavještajni podaci

Aragči je za NBC izjavio da "ona postoji i da će se nastaviti u budućnosti".

Upitan da li Rusija pomaže Iranu u lociranju američkih snaga, rekao je da nema "tačne vojne informacije".

- Koliko ja znam, imamo veoma dobro partnerstvo s Rusijom - rekao je Aragči.

Na pitanje da li Rusija pruža obavještajne podatke, kazao je da "oni nam pomažu u mnogim različitim pravcima. Nemam nikakve detaljne informacije".

"Uzvraćamo udarac"

Aragči je istakao i da njegova zemlja ne napada druge države u regionu, već američke baze, instalacije i imovinu "koja se, nažalost, nalazi na tlu naših susjeda".

- Mi uzvraćamo udarac - rekao je.

Govoreći o izvinjenju iranskog predsjednika zbog napada na susjedne zemlje, koje je upućeno u subotu, Aragči je naveo da je izvinjenje "u našoj kulturi znak dostojanstva i snage".