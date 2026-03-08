Tramp pritišće Kongres da usvoji kontroverzni zakon: "Ništa drugo neću potpisati"

Američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio je da neće potpisati nijedan drugi zakonski prijedlog dok Kongres ne odobri zakon o biračima za koji demokrati tvrde da bi mogao uskratiti pravo glasa određenim grupama birača.

U objavi na svojoj platformi Truth Social, Tramp je postavio jasan uslov za usvajanje zakona "SAVE America Act". Taj prijedlog je u februaru prošao u Zastupničkom domu pod vodstvom republikanaca, ali ga u Senatu, koji je također pod kontrolom republikanaca, očekuje teška politička borba.

- Ja, kao predsjednik, neću potpisivati druge zakone dok ovo ne bude usvojeno - poručio je Tramp, koji vikend provodi u svom golf klubu Doral na Floridi. Ukoliko zakonodavci usvoje neki prijedlog zakona, a predsjednik u roku od deset dana dok Kongres zasjeda ne reaguje, taj akt automatski postaje zakon i bez njegovog potpisa.

Zakon "SAVE America" predviđa obavezno dokazivanje državljanstva prilikom registracije za glasanje na kongresnim izborima u novembru, a također uvodi kaznene mjere za izborne zvaničnike koji registruju birače bez potrebne dokumentacije.

Čelnici Demokratske stranke tvrde da se ovim zakonom pokušava ograničiti izlazak birača na izbore i oslabiti njihove izborne šanse, u trenutku kada nezavisni analitičari procjenjuju da demokrati imaju prednost u borbi za kontrolu nad Zastupničkim domom.

Republikance je dodatno uznemirio niz pobjeda demokrata na vanrednim izborima, a posljednje dvije godine Trampovog mandata mogle bi postati politički komplikovane ukoliko demokrati