Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp pritišće Kongres da usvoji kontroverzni zakon: "Ništa drugo neću potpisati"

Čelnici Demokratske stranke tvrde da se ovim zakonom pokušava ograničiti izlazak birača na izbore i oslabiti njihove izborne šanse

Tramp pritišće Kongres da usvoji kontroverzni zakon. Pool / AP

M. Až.

8.3.2026

Američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio je da neće potpisati nijedan drugi zakonski prijedlog dok Kongres ne odobri zakon o biračima za koji demokrati tvrde da bi mogao uskratiti pravo glasa određenim grupama birača.

U objavi na svojoj platformi Truth Social, Tramp je postavio jasan uslov za usvajanje zakona "SAVE America Act". Taj prijedlog je u februaru prošao u Zastupničkom domu pod vodstvom republikanaca, ali ga u Senatu, koji je također pod kontrolom republikanaca, očekuje teška politička borba.

- Ja, kao predsjednik, neću potpisivati druge zakone dok ovo ne bude usvojeno - poručio je Tramp, koji vikend provodi u svom golf klubu Doral na Floridi. Ukoliko zakonodavci usvoje neki prijedlog zakona, a predsjednik u roku od deset dana dok Kongres zasjeda ne reaguje, taj akt automatski postaje zakon i bez njegovog potpisa.

Zakon "SAVE America" predviđa obavezno dokazivanje državljanstva prilikom registracije za glasanje na kongresnim izborima u novembru, a također uvodi kaznene mjere za izborne zvaničnike koji registruju birače bez potrebne dokumentacije.

Čelnici Demokratske stranke tvrde da se ovim zakonom pokušava ograničiti izlazak birača na izbore i oslabiti njihove izborne šanse, u trenutku kada nezavisni analitičari procjenjuju da demokrati imaju prednost u borbi za kontrolu nad Zastupničkim domom.

Republikance je dodatno uznemirio niz pobjeda demokrata na vanrednim izborima, a posljednje dvije godine Trampovog mandata mogle bi postati politički komplikovane ukoliko demokrati

# SAD
# DONALD TRUMP
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.