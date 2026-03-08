The Wall Street Journal: Netanjahu je s Trampom konačno dobio šta je htio

Napad 7. oktobra 2023. godine predstavljao je najveći sigurnosni promašaj u političkoj karijeri Benjamina Netanjahua. Manje od tri godine kasnije, izraelski premijer fokusiran je na ono što bi moglo postati njegovo najvažnije strateško dostignuće – rušenje Islamske Republike Iran, piše The Wall Street Journal.

Kampanja koju Izrael vodi rame uz rame sa Sjedinjenim Američkim Državama mogla bi potpuno promijeniti stratešku sliku regiona, u kojoj bi Izrael bio dominantna vojna sila. Takav ishod predstavljao bi veliki politički uspjeh za Netanjahua, koji godinama upozorava da prijetnja iz Teherana nije samo izraelski problem nego i američki.

Strategija usmjerena na Trampa

Ključ Netanjahuovog pristupa, kako navodi list, bilo je uvjerenje da je najvažnija osoba kojoj treba prenijeti poruku o Iranu upravo američki predsjednik.

- Sve svoje napore usmjerio je na publiku koja se sastojala od jedne osobe - predsjednika Trampa - rekao je Aviv Bušinski, bivši Netanjahuov savjetnik.

Takav pristup doprinio je direktnijem uključivanju Sjedinjenih Američkih Država u izraelski sukob s Iranom, ali istovremeno oba lidera izlaže riziku ukoliko vojna kampanja ne donese očekivane rezultate.

Rizici su i dalje veliki. Američka javnost u velikoj mjeri se protivi ovoj kampanji, dok dio Trampove MAGA baze optužuje Netanjahua da pokušava uvući SAD u izraelski rat.

Iranski režim, s druge strane, mogao bi opstati i tako Sjedinjene Američke Države uvući u dugotrajan sukob za koji bi odgovornost mogla pasti na Izrael. Ako bi se režim ipak srušio, postoji mogućnost da se Iran raspadne, što bi dodatno destabilizovalo cijeli region.

- Ako režim ne padne, Bibiju će biti teško proglasiti pobjedu - rekao je Bušinski, koristeći Netanjahuov nadimak.

Televizijski nastupi

Usmjerenost na pridobijanje Trampa predstavlja promjenu u odnosu na raniji stav prema kojem je utjecaj u Vašingtonu moguće graditi prije svega preko američkih birača.

Istovremeno, Netanjahu je često naglašavao centralnu ulogu Trampa u ratu i ključne odluke pripisivao upravo američkom predsjedniku, prikazujući ga kao pokretačku snagu kampanje protiv Irana.

U televizijskim intervjuima i javnim obraćanjima Netanjahu je naglašavao da Tramp djeluje u interesu Amerike i donosi odluke samostalno.

- Shvatio je kako uvjeriti Trampa, kako mu postati partner i kako mu laskati na načine koji su bili iznimno učinkoviti u postizanju njegovih ciljeva - rekao je Danijel Šapiro, bivši zamjenik pomoćnika američkog ministra odbrane za Bliski istok.

Dok je u međunarodnim medijima često prepuštao glavnu pažnju Trampu, u Izraelu je Netanjahu, koji se ove godine suočava s izborima, bio veoma aktivan u javnosti na hebrejskom jeziku, gradeći imidž ratnog vođe i naglašavajući svoj lični odnos s američkim predsjednikom.

Izgradnja imidža ratnog vođe

Tokom rata kabinet premijera redovno je objavljivao fotografije i videosnimke Netanjahua, najčešće odjevenog u crno, snimljenog na mjestima raketnih udara, u vojnim bazama ili tokom sigurnosnih sastanaka. U tim obraćanjima često spominje i svoj odnos s Trampom.

U jednoj seriji snimaka iz izraelske zračne baze Netanjahu je okružen američkim i izraelskim pilotima koji stoje u stavu mirno, dok se iza njega nalazi borbeni avion F-22 uz američku i izraelsku zastavu.

- Želim još jednom zahvaliti svom prijatelju predsjedniku Trampu na saradnji između nas te između Izraela i Sjedinjenih Država. Zajedno ćemo, ako Bog da, postići naše ciljeve - govori Netanjahu dok u pozadini svira rock muzika u stilu filma Top Gun.

Za sada većina jevrejskih Izraelaca daje Netanjahuu visoke ocjene za vođenje rata.

Anketa koju je ove sedmice objavio Izraelski institut za demokratiju iz Jerusalema pokazala je da 74 posto jevrejskih Izraelaca i 16 posto arapskih Izraelaca smatra da Netanjahu dobro vodi sukob s Iranom.

Podijeljena mišljenja

Uprkos tome, Netanjahu i dalje ostaje jedna od najpolarizirajućih ličnosti u izraelskoj politici.

- On je užasan vođa - rekao je izraelski historičar Beni Moris.

- Podijelio je zemlju na društvene fragmente koji su jedni drugima za vratom.

Moris je dodao da je Netanjahu bio u pravu kada je godinama upozoravao na opasnost od iranskih nuklearnih ambicija, ali smatra da rezultati njegove politike prema Palestincima i unutrašnje političke odluke bacaju sjenu na njegov rad u vezi s Iranom.

Evolucija sukoba

Mogućnost direktnog sukoba s Iranom nije se pojavila odmah. Na početku rata izraelski zvaničnici bili su oprezni i nastojali su izbjeći otvoreni sukob s Teheranom.

Situacija se počela mijenjati nakon što se Izrael, uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država, u aprilu 2024. godine uspješno odbranio od velikog iranskog napada koji je uključivao stotine projektila i dronova, rekao je Šapiro, koji je tokom rada u administraciji Džoa Bajdena blisko sarađivao s izraelskim zvaničnicima.

U to vrijeme razgovori u Izraelu o potpunom preoblikovanju regiona izazvali su iznenađenje među pojedinim zvaničnicima Bajdenove administracije, dodao je Šapiro. Izrael je tada bio zaglavljen u ratovima u Gazi i Libanu bez jasne pobjede na vidiku.

Ipak, izraelski sigurnosni zvaničnici, koji su ranije bili znatno oprezniji, počeli su sve češće ponavljati Netanjahuovu retoriku o promjeni Bliskog istoka.

- Evo nas dvije godine kasnije i prilično su se približili preoblikovanju Bliskog istoka - rekao je Šapiro, naglašavajući da Netanjahuu i dalje prijeti opasnost od pretjeranog samopouzdanja.

- Dio toga bila je sreća, dio su bile pogreške i loše procjene njihovih neprijatelja - ali djelimično je to bila Netanjahuova odlučnost da nastavi gurati naprijed, i to u partnerstvu s Trampom.