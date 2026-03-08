Norveška policija smatra da je eksplozija u Ambasadi SAD u Oslu bila teroristički napad

Norveška policija saopćila je da bi eksplozija koja se tokom noći dogodila u blizini američke ambasade u Oslu mogla imati elemente terorističkog čina, iako ta mogućnost još nije potvrđena. U eksploziji, koja se dogodila u ranim jutarnjim satima, zgrada ambasade pretrpjela je manju materijalnu štetu, dok prema dosadašnjim informacijama niko nije povrijeđen.

Šef zajedničke policijske istražne i obavještajne jedinice Frode Larsen izjavio je za norveški javni servis NRK da je jedna od radnih hipoteza da se radi o terorističkom napadu, ali da istražitelji još nisu sigurni u to. Naglasio je da policija razmatra i druge moguće uzroke incidenta. Norveške vlasti potvrdile su da su u stalnom kontaktu s američkim diplomatama, dok je istraga o događaju i dalje u toku.