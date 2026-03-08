Norveška policija smatra da je eksplozija u Ambasadi SAD u Oslu bila teroristički napad

Norveška policija saopćila je da bi eksplozija koja se tokom noći dogodila u blizini američke ambasade u Oslu mogla imati elemente terorističkog čina, iako ta mogućnost još nije potvrđena.
U eksploziji, koja se dogodila u ranim jutarnjim satima, zgrada ambasade pretrpjela je manju materijalnu štetu, dok prema dosadašnjim informacijama niko nije povrijeđen.
Šef zajedničke policijske istražne i obavještajne jedinice Frode Larsen izjavio je za norveški javni servis NRK da je jedna od radnih hipoteza da se radi o terorističkom napadu, ali da istražitelji još nisu sigurni u to. Naglasio je da policija razmatra i druge moguće uzroke incidenta.
Norveške vlasti potvrdile su da su u stalnom kontaktu s američkim diplomatama, dok je istraga o događaju i dalje u toku.
Michael Dellemyr, koji rukovodi policijskom intervencijom, rekao je da se eksplozija dogodila na javnom ulazu u zgradu ambasade. Policija je uputila i apel građanima koji su možda vidjeli ili čuli nešto u vezi s incidentom da se jave nadležnim službama.
Norveške vlasti su ovaj događaj ocijenile neprihvatljivim, dok je ministar vanjskih poslova Espen Barth Eide naglasio da je sigurnost diplomatskih misija od izuzetnog značaja.