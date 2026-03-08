Papa pozvao na prekid nasilja: "Molimo se da prestane tutnjava bombi, da oružje utihne i da se otvori prostor za dijalog"

Papa Lav XIV izjavio je danas da iz Irana i cijelog Bliskog istoka i dalje stižu duboko uznemirujuće vijesti te je pozvao na prekid nasilja i jačanje napora kako bi se otvorio prostor za dijalog.

Dok su borbe ušle u deveti dan američko-izraelskih napada na Iran, Papa je upozorio da sukob dodatno podstiče strah i mržnju te izrazio bojazan da bi se mogao proširiti i na druge zemlje u regionu.

- Uz epizode nasilja i razaranja i široko rasprostranjenu klimu mržnje i straha, raste i zabrinutost da bi se sukob mogao proširiti i da bi druge zemlje u regiji, uključujući dragi Liban, mogle ponovo potonuti u nestabilnost - rekao je papa Lav tokom molitve Angelus na Trgu svetog Petra.

Tom prilikom uputio je i molitvu da se sukob zaustavi.

- Molimo se da prestane tutnjava bombi, da oružje utihne i da se otvori prostor za dijalog u kojem se mogu čuti glasovi naroda.

Najviši vatikanski diplomata je ranije, u srijedu, upozorio da američko-izraelski napadi potkopavaju međunarodno pravo te naglasio da države nemaju pravo pokretati "preventivne ratove", što predstavlja neuobičajeno direktnu kritiku aktuelne vojne kampanje.