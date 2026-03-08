Tramp o novom ajatolahu: Morate mene pitati, inače neće dugo potrajati

Poručio je da se ljudi ne žele vraćati za pet godina i ponovo raditi istu stvar ili dozvoliti im da imaju nuklearno oružje.

- Želimo osigurati da se ne moramo vraćati svakih 10 godina, kada nećete imati predsjednika poput mene koji to neće dopustiti - kazao je Tramp za ABC News.

Predsjednik SAD Donald Tramp da novi ajatolah "neće dugo potrajati" ako Iranci prvo ne dobiju njegovo odobrenje.

Ponovio je tezu da je Iran htio napasti cijeli Bliski istok.

Podsjećamo, Tramp je i ranije kazao da mora biti uključen u izbor novog ajatolaha, dok je Grupa eksperata poručila da im je glavni kriterij to da novog ajatolaha moraju mrziti Amerikanci.

- Trump još uvijek nije svjestan kakvu je katastrofu navukao na sebe i američke vojnike ubistvom našeg imama, a sada bi da kroji sudbinu jedne nacije - naveo je ranije predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf.

Tramp je ranije za Axios kazao da je protiv imenovanja Modžtabe Hamneija, sina ubijenog ajatolaha Alija Hamneija, za novog lidera.

- Oni gube vrijeme. Hamneijev sin je perolaka kategorija. Ja moram biti uključen u to imenovanje - kazao je tada.