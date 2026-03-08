Tramp o novom ajatolahu: Morate mene pitati, inače neće dugo potrajati

Predsjednik SAD Donald Tramp da novi ajatolah "neće dugo potrajati" ako Iranci prvo ne dobiju njegovo odobrenje.
- Želimo osigurati da se ne moramo vraćati svakih 10 godina, kada nećete imati predsjednika poput mene koji to neće dopustiti - kazao je Tramp za ABC News.
Poručio je da se ljudi ne žele vraćati za pet godina i ponovo raditi istu stvar ili dozvoliti im da imaju nuklearno oružje.
Ponovio je tezu da je Iran htio napasti cijeli Bliski istok.
Podsjećamo, Tramp je i ranije kazao da mora biti uključen u izbor novog ajatolaha, dok je Grupa eksperata poručila da im je glavni kriterij to da novog ajatolaha moraju mrziti Amerikanci.
- Trump još uvijek nije svjestan kakvu je katastrofu navukao na sebe i američke vojnike ubistvom našeg imama, a sada bi da kroji sudbinu jedne nacije - naveo je ranije predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf.
Tramp je ranije za Axios kazao da je protiv imenovanja Modžtabe Hamneija, sina ubijenog ajatolaha Alija Hamneija, za novog lidera.
- Oni gube vrijeme. Hamneijev sin je perolaka kategorija. Ja moram biti uključen u to imenovanje - kazao je tada.