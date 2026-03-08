U izraelskim zračnim napadima pogođen Teheran, Iran pokrenuo novi raketni napad na Izrael

Izrael je pokrenuo nove zračne napade na jugoistočne dijelove iranske prijestolnice Teherana dok je Iran lansirao još jedan baraž raketa prema Izraelu, prema izvještajima, javlja Anadolu.

Izraelska vojska saopćila je da je detektovala novi val raketa usmjerenih prema centralnim dijelovima zemlje, objavio je izraelski javni emiter KAN.

Izraelski dnevnik "Yedioth Ahronoth" saopćio je da su sirene za upozorenje na raketne napade aktivirane u brojnim zajednicama širom centralnog Izraela, od Ašdoda do regije Sharon, kao i u Jerusalemu i na Zapadnoj obali.

Zasad nema izvještaja o žrtvama ili šteti.

Regionalna eskalacija se rasplamsala otkako su Izrael i SAD pokrenuli zajednički napad na Iran 28. februara, u kojem je ubijeno više od 1.200 ljudi, uključujući vrhovnog vođu Alija Khameneija, a ranjeno više od 10.000.

Teheran je odgovorio raketnim i bespilotnim napadima na Izrael, Irak, Jordan i zemlje Perzijskog zaljeva u kojima se nalaze američke vojne snage.