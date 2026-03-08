Bijela kuća: Tramp ne isključuje slanje kopnenih trupa u sukobu s Iranom

Bijela kuća je u nedjelju saopćila da kopnene trupe ostaju opcija u kampanji protiv Irana, čak i dok se operacija i dalje provodi uglavnom zračnim putem, javlja Anadolu.

- To je uglavnom bila zračna kampanja i nastavit će biti - rekla je glasnogovornica Kerolajn Levit za Fox News, dodajući da američki predsjednik Donald Tramp želi nastaviti procjenjivati ​​napredak operacije prije donošenja bilo kakvih odluka.

Sve opcije na stolu

Kopnene trupe "nisu dio trenutnog plana, ali predsjednik mudro drži svoje opcije na stolu", rekla je.

Tramp je prethodno rekao "New York Postu" da ne isključuje raspoređivanje kopnenih snaga "ako budu potrebne".

Što se tiče cijena energije i nafte, Levit je priznala kratkoročne poremećaje, ali ih je predstavila kao kompromis, rekavši da bi uklanjanje "odmetničkog iranskog terorističkog režima" u konačnici koristilo naftnoj industriji i okončalo navodna dugogodišnja ograničenja protoka energije kroz Hormuški moreuz koja je Teheran nametnuo.

Alternativne ospkrbe

Što se tiče alternativnih opskrba naftom, Levit je ukazala na Venecuelu, rekavši da SAD radi s privremenim vlastima tamo kako bi naftu dovele na tržište "što je brže moguće".

- Te cijene će se vratiti na dno baš kao što su pale tokom protekle godine - rekla je.

Regionalne tenzije su eskalirale prošle sedmice kada su SAD i Izrael pokrenuli napad na Iran, a u kojem je navodno ubijeno više od 1.200 ljudi, uključujući vrhovnog vođu Alija Khameneija.

Teheran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael i zemlje Perzijskog zaljeva u kojima se nalaze američke vojne resurse.