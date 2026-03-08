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IZRAEL

Video / Iranske rakete pogodile i oštetile područja u Tel Avivu

Izraelska hitna medicinska služba Magen David Adom saopćila je da su ljudi povrijeđeni u dijelovima Tel Aviva i obližnjih okruga tokom iranskog odgovo

Tel Aviv. Platforma X

Anadolija

8.3.2026

Nekoliko područja u Tel Avivu i okolini oštećeno je u petak nakon što je Iran pokrenuo raketne napade u znak odmazde nakon izraelskih i američkih napada usmjerenih na Iran, prema izraelskim hitnim službama i lokalnim izvještajima.

Izraelska hitna medicinska služba Magen David Adom saopćila je da su ljudi povrijeđeni u dijelovima Tel Aviva i obližnjih okruga tokom iranskog odgovora. Spasilački timovi su poslani u Tel Aviv, Petah Tikvu i Holon nakon što su šrapneli pali u tim područjima.

Služba je saopćila da je šest osoba prevezeno u bolnice, uključujući jednu u teškom stanju i tri sa lakšim povredama.

United Hatzalah, volonterska organizacija za hitne intervencije u Izraelu, objavila je da su uništene dvije zgrade u Tel Avivu i Holonu.

# IZRAEL
# TEL AVIV
# IRAN
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