Video / Iranske rakete pogodile i oštetile područja u Tel Avivu

Nekoliko područja u Tel Avivu i okolini oštećeno je u petak nakon što je Iran pokrenuo raketne napade u znak odmazde nakon izraelskih i američkih napada usmjerenih na Iran, prema izraelskim hitnim službama i lokalnim izvještajima.

Izraelska hitna medicinska služba Magen David Adom saopćila je da su ljudi povrijeđeni u dijelovima Tel Aviva i obližnjih okruga tokom iranskog odgovora. Spasilački timovi su poslani u Tel Aviv, Petah Tikvu i Holon nakon što su šrapneli pali u tim područjima.

Služba je saopćila da je šest osoba prevezeno u bolnice, uključujući jednu u teškom stanju i tri sa lakšim povredama.

United Hatzalah, volonterska organizacija za hitne intervencije u Izraelu, objavila je da su uništene dvije zgrade u Tel Avivu i Holonu.