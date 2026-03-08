Protesti u Španiji: Hiljade ljudi na ulicama za Dan žena, rat u Iranu u fokusu

Protesti povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena održavaju se u Madridu, Barceloni, Valenciji, Sevilli, Granadi, Bilbau i San Sebastianu, između ostalih gradova.

"Ne ratu" i "Antifašističke feministkinje protiv imperijalističkog rata" nalaze se među sloganima ispisanim na natpisima tokom protesta.

U Madridu se održavaju dvije demonstracije, jedna za prava transrodnih osoba, a druga za legalizaciju i regulaciju prostitucije.

- U našoj je moći da zaustavimo rat, da zaustavimo varvarstvo i da osvojimo prava. Proglašavamo se u odbranu mira, u odbranu iranskog naroda, u odbranu iranskih žena", izjavila je novinarima na skupu Yolanda Diaz.

Premijer Španije Pedro Sanchez izazvao je bijes američke administracije nakon što je odbio korištenje španskih vojnih baza za napade na Iran, koje je nazvao "izvanrednom greškom" i "koje nisu u skladu s međunarodnim pravom".

Američki predsjednik Donald Trump obrušio se na Sanchezovu vladu, prijeteći prekidom svake trgovine sa članicom EU i NATO-a, koju je nazvao "gubitnikom".