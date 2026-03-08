Sijarto pita Ukrajinu: Ko je kroz Mađarsku prebacivao stotine miliona u kešu?

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Sijarto objavio je na mreži X novu poruku Ukrajincima u kojoj traži objašnjenje za velike iznose gotovine koji su, kako tvrdi, prošli kroz Mađarsku.

- Još čekamo odgovor: zašto je kroz Mađarsku prebačeno 900 miliona dolara i 420 miliona eura u gotovini? Za šta je to korišćeno i u čijem interesu? Koliki je dio potrošen u Mađarskoj i u čiju korist - napisao je Sijarto.

Zaoštravanje odnosa

Objava dolazi nakon incidenta koji je dodatno zaoštrio odnose Budimpešte i Kijeva. Mađarske vlasti ranije su saopštile da protjeruju sedam zaposlenih u ukrajinskoj banci koji su privedeni dok su vozilima za transport novca prevozili 80 miliona dolara i devet kilograma zlata prema Ukrajini.

Mađarska poreska uprava navela je da su privedeni pod sumnjom za pranje novca, dok je ukrajinska strana tvrdila da je riječ o redovnom bankarskom transportu.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha optužio je Budimpeštu da je grupu uzela za taoce i da je ukrala novac, dok je Sijarto tada postavio pitanje zašto se takve svote uopšte prevoze u gotovini ako je riječ o bankarskoj transakciji.

Spor oko Družbe

Cijela priča odvija se u trenutku kada su odnosi Mađarske i Ukrajine već ozbiljno pogoršani zbog spora oko ruske nafte i tranzita preko naftovoda Družba, kao i zbog blokiranja paketa pomoći Evropske unije Ukrajini vrijednog 90 milijardi eura od strane Viktora Orbana, što Kijev vidi kao pritisak i ucjenu.

Sijarto u novoj objavi fokus prebacuje na još veće iznose i traži odgovor ko je i zašto preko Mađarske prebacivao 900 miliona dolara i 420 miliona eura u gotovini, te kome je taj novac koristio.