Tramp i Starmer razgovarali telefonom: Evo o čemu su pričali poslije teških riječi koje su pale zbog Irana

Američki predsjednik Donald Tramp i britanski premijer Kir Starmer razgovarali su telefonom o situaciji na Bliskom istoku, nakon što je Tramp uputio oštre kritike na račun Ujedinjenog Kraljevstva i njegovog čelnika.

Prema saopćenju iz Downing Streeta, dvojica čelnika razgovarala su o najnovijim događajima u regiji te o vojnoj saradnji Sjedinjenih Država i Ujedinjenog Kraljevstva, uključujući i korištenje baza Kraljevske ratne avijacije (RAF) u potpori kolektivnoj odbrani partnera u regiji.

Premijer je također izrazio iskrenu sućut predsjedniku Trampu i američkom narodu zbog smrti šest američkih vojnika tokom sukoba s Iranom, dodao je glasnogovornik.

Poziv nakon kritika

Razgovor je uslijedio dan nakon što je Tramp kritikovao Ujedinjeno Kraljevstvo jer nije odmah podržalo američko-izraelske napade na Iran.

Na društvenim mrežama opisao je Veliku Britaniju kao nekada velikog saveznika te napao London jer je tek počeo ozbiljno razmišljati o slanju nosača zrakoplova na Bliski istok.

Starmeru je poručio: "Zapamtit ćemo to. Ne trebaju nam ljudi koji se priključuju ratovima tek nakon što smo ih već dobili!"

Tramp je Starmera kritikovao više puta u posljednjih nekoliko dana, a u Bijeloj kući u utorak rekao je da nije zadovoljan britanskim premijerom.

Starmer: Treba nam ozbiljnost

Starmer je odgovorio da Ujedinjenom Kraljevstvu treba ozbiljnost, a ne političke igre.

U tekstu za Sunday Mirror naveo je da njegova vlada ostaje usredotočena na sigurnost zemlje.

- Dok opozicione stranke nastoje potkopati Britaniju na svjetskoj pozornici, moja laburistička vlada usredotočena je na zaštitu britanskog naroda u domovini i inozemstvu - napisao je.

U britanskom parlamentu ranije je dodao da nije spreman uključiti zemlju u rat ako nije uvjeren da postoji pravna osnova i izvediv, dobro razrađen plan.