Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

IRANSKI MINISTAR

Aragči odbacio pozive na prekid vatre, Iran će nastaviti borbu

Oni ubijaju naš narod, ubijaju učenice, napadaju bolnice, rekao je

Abas Aragči. Screenshot / YouTube

M. Až.

8.3.2026

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči odbacio je danas pozive na prekid vatre na Bliskom istoku, naglašavajući da Iran mora nastaviti borbu "zarad svog naroda i bezbjednosti". Dodao je da saradnja Irana i Rusije nije ni nova ni tajna i da Islamska Republika ne napada namjerno susjedne države, već cilja američke instalacije koje se nalaze na tim teritorijama.

"Potreban kraj rata"

U intervjuu za američki NBC News, Aragči je istakao da Sjedinjene Američke Države i Izrael ubijaju iranske civile.

- Oni ubijaju naš narod, ubijaju učenice, napadaju bolnice - rekao je Aragči.

On je ocijenio da su Izrael i SAD već narušili primirje postignuto nakon prošlogodišnjeg dvanaestodnevnog rata.

- Sada ponovo tražite prekid vatre? To ne funkcioniše na taj način - rekao je Aragči, dodajući da je potreban trajan kraj rata.

- Dok se to ne postigne, mislim da moramo nastaviti borbu zarad našeg naroda i naše bezbjednosti - naveo je.

Aragči je pojasnio i da Iran nije namjerno napadao susjedne države.

- Napadamo američke baze, instalacije i imovinu, koje se, nažalost, nalaze na teritoriji naših susjeda - rekao je.

Raspoređivanje kopnenih snaga

Takođe je upozorio da bi Iran reagovao na eventualno raspoređivanje američkih kopnenih snaga.

- Imamo veoma hrabre vojnike koji čekaju svakog neprijatelja koji uđe na našu teritoriju da se bore s njim, ubiju ga i unište - rekao je.

Na pitanje o Trampovim izjavama da želi učestvovati u izboru novog iranskog lidera, Aragči je poručio da Iran neće dozvoliti miješanje u unutrašnje poslove.

- Na iranskom narodu je da izabere svog novog lidera. Oni su već izabrali Vijeće eksperata, a oni će obaviti taj posao - rekao je.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# ABBAS ARAGHCHI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.