Tramp razmatra kopneni udar na Iran, potrebno mu je 500.000 vojnika: Moguća su dva scenarija

Pitanje koje se postavlja od početka rata na Bliskom istoku je da li će Sjedinjene Američke Države proširiti operacije protiv Irana s vazdušnih udara na kopnenu intervenciju. Prema izvorima, u SAD se razmatra slanje trupa u Iran, piše Al Jazeera.

Odmori su otkazani, neki vojni treninzi su odloženi, a osoblje se prekvalifikuje na druge zadatke – što sugeriše da postoje planovi ukoliko vrhovni komandant, odnosno predsjednik SAD Donald Tramp, izda naredbu za kopnenu akciju.

Moguća su dva scenarija: prvi je invazija klasičnim pristupom, što bi, prema procjenama analitičara, zahtijevalo oko 500.000 vojnika na terenu, ali nije jasno da li SAD mogu tako brzo premjestiti toliku silu u region.

Druga opcija uključuje operacije specijalnih snaga unutar iranske teritorije. O tome se govorilo i ranije, uključujući i posljednjih 24 do 48 sati. U toj varijanti specijalne snage bi bile korištene za osiguranje zaliha obogaćenog uranijuma Irana.