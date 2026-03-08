Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RAT NA BLISKOM ISTOKU

Tramp razmatra kopneni udar na Iran, potrebno mu je 500.000 vojnika: Moguća su dva scenarija

Pitanje koje se postavlja od početka rata na Bliskom istoku je da li će Sjedinjene Američke Države proširiti operacije protiv Irana

Tramp razmatra kopneni udar na Iran. Facebook

M. Až.

8.3.2026

Pitanje koje se postavlja od početka rata na Bliskom istoku je da li će Sjedinjene Američke Države proširiti operacije protiv Irana s vazdušnih udara na kopnenu intervenciju. Prema izvorima, u SAD se razmatra slanje trupa u Iran, piše Al Jazeera.

Odmori su otkazani, neki vojni treninzi su odloženi, a osoblje se prekvalifikuje na druge zadatke – što sugeriše da postoje planovi ukoliko vrhovni komandant, odnosno predsjednik SAD Donald Tramp, izda naredbu za kopnenu akciju.

Moguća su dva scenarija: prvi je invazija klasičnim pristupom, što bi, prema procjenama analitičara, zahtijevalo oko 500.000 vojnika na terenu, ali nije jasno da li SAD mogu tako brzo premjestiti toliku silu u region.

Druga opcija uključuje operacije specijalnih snaga unutar iranske teritorije. O tome se govorilo i ranije, uključujući i posljednjih 24 do 48 sati. U toj varijanti specijalne snage bi bile korištene za osiguranje zaliha obogaćenog uranijuma Irana.

Naravno, trenutno se ovakva akcija neće desiti. Postoji mnogo razloga za to, uključujući nastavak bombardovanja Irana.

Situacija na terenu je veoma komplikovana, ali ovo je nešto što bi moglo biti razmotreno u budućnosti ukoliko Bijela kuća odluči da proširi operaciju s vazdušnih udara na kopnenu intervenciju, zaključuje Al Jazeera.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (32)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.