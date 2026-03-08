Teheran tvrdi da su 104 osobe poginule u napadu američke podmornice na ratni brod

Iran je saopćio da je najmanje 104 iranska vojnika poginula, a 32 ranjena u američkom napadu na iranski ratni brod prošle sedmice, prenosi iranska novinska agencija Fars, pozivajući se na izvore iz iranske vojske.
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Većina posade broda smatra se nestalom, a dokumentacija pokazuje da je kapacitet broda bio 180 članova posade
Napad na iranski brod. Platforma X
Iran je saopćio da je najmanje 104 iranska vojnika poginula, a 32 ranjena u američkom napadu na iranski ratni brod prošle sedmice, prenosi iranska novinska agencija Fars, pozivajući se na izvore iz iranske vojske.
- Tokom trenutnog sukoba, IRIS Dena je potopljena od američke podmornice u Indijskom okeanu - navodi se u saopćenju iranske vojske.
Utvrđeno je da je brod učestvovao u pomorskoj vježbi i da nije bio naoružan.
Napad izveden u srijedu, kako je rekao američki ministar odbrane Pit Hegset, predstavlja "prvo potapanje neprijateljskog broda torpedom od Drugog svjetskog rata".
Većina posade broda smatra se nestalom, a dokumentacija pokazuje da je kapacitet broda bio 180 članova posade.
Američki napad, izveden bez prethodnog upozorenja i u međunarodnim vodama, izazvao je bijes među iranskim zvaničnicima.
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