Teheran tvrdi da su 104 osobe poginule u napadu američke podmornice na ratni brod

Iran je saopćio da je najmanje 104 iranska vojnika poginula, a 32 ranjena u američkom napadu na iranski ratni brod prošle sedmice, prenosi iranska novinska agencija Fars, pozivajući se na izvore iz iranske vojske.

- Tokom trenutnog sukoba, IRIS Dena je potopljena od američke podmornice u Indijskom okeanu - navodi se u saopćenju iranske vojske.

Utvrđeno je da je brod učestvovao u pomorskoj vježbi i da nije bio naoružan.

Napad izveden u srijedu, kako je rekao američki ministar odbrane Pit Hegset, predstavlja "prvo potapanje neprijateljskog broda torpedom od Drugog svjetskog rata".

Većina posade broda smatra se nestalom, a dokumentacija pokazuje da je kapacitet broda bio 180 članova posade.

Američki napad, izveden bez prethodnog upozorenja i u međunarodnim vodama, izazvao je bijes među iranskim zvaničnicima.