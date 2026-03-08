Ko čini Jedinicu 8200, izraelski tim za sajber ratovanje koji je bio ključan u likvidaciji Hamneija?

"Sjedeći u pidžami ispred laptopa, prije prve šolje čaja, mogu nanijeti više štete nego ti za godinu dana na terenu.“ Rečenica koju mladi tehnološki genije Q upućuje Džejmsu Bondu u filmu Skyfall (2012) više nije samo dio fikcije. Danas je to realnost izraelske vojne obavještajne službe, personificrane u Jedinici 8200.

Ova elitna grupa unutar Uprave vojne obavještajne službe Izraela specijalizirana je za sajber-ratovanje, rudarenje podataka i tehnološke udare. Iako Izrael rijetko komentira svoje operacije, strani mediji poput Reutersa i The Jerusalem Posta direktno ih povezuju s najsofisticiranijim napadima modernog doba: od hakovanja iranskih nuklearnih postrojenja do prošlogodišnje serije eksplozija pejdžera pripadnika Hezbolaha, piše La Vanguardia.

Teška mrlja

Uprkos njihovoj reputaciji nepobjedivosti, Jedinica 8200 nosi i tešku mrlju. Nisu uspjeli predvidjeti niti spriječiti napade sedmog oktobra 2023. godine, u kojima je stradalo više od 1.200 Izraelaca. Taj neuspjeh doveo je do ostavke komandanta jedinice, brigadnog generala Josija Sariela, koji je priznao: "Nisam ispunio svoju misiju."

Upravo taj krah obavještajnog sistema pretvorio je lociranje i eliminaciju iranskog vrha, uključujući ajatolaha Hamneija, u apsolutni prioritet jedinice. Njihova uloga u nedavnim operacijama potvrđuje da su AI tehnologiju i masovno prikupljanje signala (SIGINT) podigli na nivo koji direktno utiče na sudbinu cijelog Bliskog istoka.

Proces selekcije u Jedinicu 8200 specifičan je i nemilosrdan. Izraelska inteligencija regrutira mlade talente još u srednjim školama, birajući najbolje iz visokokonkurentnih programa za tehnologiju i sajber-sigurnost.

Najbolja preporuka

"Bio sam pripadnik Jedinice 8200", rečenica je koja u tehnološkom svijetu otvara sva vrata. Prema pisanju Forbesa, ova jedinica služi kao najbolja preporuka za posao u vodećim svjetskim IT kompanijama.

Reuters opisuje njihovu atmosferu kao onu u tehnološkim inkubatorima. Unutar jedinice vlada "start-up kultura" koja podstiče kreativnost, slobodno razmišljanje i predviđanje neprijateljskih poteza. Ipak, postoji i mračna strana te kreativnosti: dok start-up kompanije kreiraju aplikacije za poboljšanje života, "inovacije" Jedinice 8200 često rezultiraju gubitkom ljudskih života, nerijetko i nevinih civila.

Još 2010. godine, francuski Le Monde locirao je sjedište jedinice u bazu Urim u pustinji Negev, oko 30 kilometara od Beeršebe. Iako je postojanje baze potvrđeno, u 2026. godini, s trenutnim stepenom tehnologije, teško je povjerovati da je jedna ovakva jedinica vezana za samo jednu fizičku lokaciju. Njihov front je digitalan, a domet globalan.

Dok svijet pokušava shvatiti razmjere novog sukoba, Jedinica 8200 ostaje u sjenama, dokazujući da se moderni ratovi više ne dobijaju samo brojem vojnika na terenu, već brzinom procesora i preciznošću algoritama.