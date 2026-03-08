Makron upozorio Teheran: "Prekinite napade i zaustavite eskalaciju u regiji, vaš nuklearni program je korijen krize"

Predsjednik Francuske Emanuel Makron danas je razgovarao telefonom s iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom, a tokom razgovora uputio je oštru poruku Teheranu zbog aktuelne situacije na Bliskom istoku.

Makron je istakao da je iranskom predsjedniku naglasio potrebu da Iran odmah obustavi napade na zemlje u regiji.

- Iran također mora garantovati slobodu plovidbe okončanjem de facto zatvaranja Hormuškog moreuza. Na kraju, ponovio sam našu duboku zabrinutost zbog razvoja iranskog nuklearnog i balističkog programa i cijelog spektra njegovih destabilizirajućih aktivnosti u regiji, koje su u korijenu trenutne krize - naveo je Makron.

Dodao je da je diplomatsko rješenje potrebnije nego ikada ranije kako bi se prevazišli ključni izazovi, zaustavila dalja eskalacija i očuvao mir.

Kako je dodao, diplomatsko rješenje je potrebnije nego ikad "kako bi se riješili ovi ključni izazovi, okončala eskalacija i očuvao mir".

- Složili smo se da ostanemo u kontaktu - zaključio je Makron.