Izrael tvrdi da je u napadu u Teheranu ubio visokopozicioniranog iranskog vojnog zvaničnika

Izraelska vojska je u nedjelju tvrdila da je ubila šefa vojnog ureda vrhovnog vođe Irana u zračnom napadu u Teheranu.

U vojnom saopćenju navodi se da je Abu al-Kasem Baba'ijan "eliminiran" u Teheranu na osnovu "preciznih obavještajnih podataka" Obavještajne uprave vojske.

Tvrdi se da je Baba'ijan bio šef vojnog ureda vrhovnog vođe i šef štaba komande za vanredne situacije u sjedištu Khatam al-Anbiya.

Vojska tvrdi da je Baba'ijan bio odgovoran za koordinaciju između iranskih institucija "radi unapređenja vojnih planova i upravljanja sistemima za vanredne situacije protiv Izraela".

Navodi se da je Baba'ijan imenovan na tu poziciju nakon smrti Mohamada Širazija, bivšeg šefa vojnog ureda vrhovnog vođe, tokom prvih dana američko-izraelske ofanzive.

Regionalna eskalacija se rasplamsala otkako su Izrael i SAD pokrenuli zajednički napad na Iran 28. februara, u kojem je ubijeno više od 1.200 ljudi, uključujući vrhovnog vođu Alija Hamneija, a ranjeno preko 10.000 drugih, prema iranskim vlastima.

Teheran je odgovorio raketnim i napadima dronovima usmjerenim na Izrael, Irak, Jordan i zemlje Perzijskog zaljeva u kojima se nalaze američka vojna sredstva.