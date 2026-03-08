Da li je ova rečenica otkrila ko je novi vrhovni vođa Irana?

Stariji iranski klerik i član Vijeća eksperata Husejnali Eškevari sugerirao je u nedjelju, 8. marta 2026., da je Modžtaba Hamnei, sin ubijenog vrhovnog lidera, izabran za novog vrhovnog lidera Islamske Republike Iran, uz napomenu da formalna objava tek predstoji, piše Reuters.

Sin naslijeđuje oca – uz pritisak IRGC-a

- Ime Hamneija će se nastaviti. Glasanje je obavljeno i uskoro će biti objavljeno - izjavio je Eškevari u videu objavljenom u iranskim medijima. Modžtaba Hamenei (56 godina) nikada nije obnašao zvaničnu funkciju u iranskoj vladi, ali se godinama smatrao čuvarom pristupa svom ocu, a izgradio je snažne veze unutar Iranske revolucionarne garde (IRGC) i njezinih obavještajnih struktura. Prema informacijama Iran Internationala, IRGC je od ranog jutra 3. marta sistematski vršio pritisak na članove Skupštine stručnjaka putem telefonskih poziva i sastanaka, tjerajući ih da glasaju za Modžtabu – a osam od 88 članova skupštine otvoreno je odbilo učešće u znak protesta zbog "snažnog pritiska".

Izborom Modžtabe Hameneija tvrda linija ostaje čvrsto na vlasti – što bi moglo rasplamsati gnjev predsjednika Donalda Trampa, koji je javno izjavio da želi imati ulogu u izboru novog iranskog lidera, što je Tehran kategorički odbio. Privremeni Savjet za vodstvo, koji je preuzeo ustavne ovlasti vrhovnog lidera dok se ne formalizira imenovanje, čine predsjedavajući Vijeća za čuvanje Ustava, vrhovni pravosudni dužnosnik i predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf te predsjednik Masud Pezeškijan.

Crni dim nad Teheranom

U nedjelju ujutro, debeli crni dim nadvio se nad iranskom prijestolnicom Teheranom nakon što su izraelski udari tokom noći zapalili naftne depoze na rubovima grada i u susjednom Karaju. Četvero ljudi poginulo je u napadima na pet naftnih postrojenja, a stanovnici Teherana opisuju da "možete osjetiti miris vatre". Glasnogovornik izraelske vojske, pukovnik-poručnik Nadav Šošani, izjavio je da su depoze koristile iranske oružane snage za gorivo balističkih raketa i da su stoga "legitiman vojni cilj". Iranski ministar vanjskih poslova Bagei osudio je napade kao "ratni zločin", upozoravajući da oslobađanje štetnih materija i toksičnih supstanci u zrak predstavlja novu i opasnu fazu sukoba.

Na drugoj strani, iranski dronovi pogodili su aerodrom Kuvajt City, zapallvši gorivo u dva naftna tanka i izazvalivši golem požar, a napadnuta je i zgrada Zavoda za socijalno osiguranje. U Bahreinu je dron oštetio postrojenje za desalinizaciju vode, dok su u Saudijskoj Arabiji dva čovjeka poginula, a 12 ih je ranjeno kada je projektil pogodio stambeno područje u gradu Al-Harž. Iranski napadi do sada su u UAE usmrtili četvero radnika migranata.

Diplomatski manevar

Prema navodima iranskog ambasadora pri Ujedinjenim nacijama (UN), američki i izraelski napadi do sada su usmrtili najmanje 1.332 iranska civila i ranili hiljade. Iran tvrdi da je ubio ili ranio više od 200 Amerikanaca u napadima na regiji, ali Pentagon je zvanično potvrdio samo šest poginulih vojnika. U Libanu je Izrael ubio najmanje 400 osoba u proteklih sedmicu dana, uključujući najmanje četvero poginulih nakon udara na hotel u centru Bejruta – prvog takvog napada na srce libanonske prijestolnice – uz tvrdnju da su na toj lokaciji djelovale iranske snage. Američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner planiraju posjetiti Izrael u narednim danima.