Ejal Zamir: "Kampanja će se nastaviti dugo, ovo je rat naše generacije, kritičan je i odlučujući"

Načelnik Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), general-pukovnik Ejal Zamir, ponovo se obratio javnosti i upozorio da bi aktuelni sukob mogao imati dugotrajan i presudan karakter, prenosi Clash Report na Telegramu.

- Kampanja će se nastaviti dugo. Ovo je rat naše generacije, kritičan je i odlučujući. On će odrediti našu budućnost i sigurnost ovdje na mnogo godina naprijed - izjavio je Zamir.

Ova izjava predstavlja nastavak retorike koju Zamir koristi od početka vojnih operacija. Ranije je naglasio da je Izrael "krenuo u najsloženiju kampanju u svojoj historiji" te je pozvao građane da budu spremni na dugotrajan sukob.

Dodao je i da su dosadašnji vojni udari, prema procjenama izraelske vojske, donijeli "izvanredne rezultate". Kako je naveo, uništeno je približno polovina iranskih raketnih lansera, otvoreni su vazdušni koridori prema Teheranu, dok je iranskoj nuklearnoj infrastrukturi nanesena "duboka šteta".

Ipak, upozorio je da "izazovni dani predstoje". Zamir je, prema navodima izvora, zvaničnicima prenio i procjenu da Iran nakon zajedničkih izraelsko-američkih udara više ne može biti smatran nuklearnom pragovnom državom.