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Preminuo američki vojnik koji je ranjen tokom iranskog napada na trupe u Saudijskoj Arabiji

Ovo je sedmi pripadnik Oružanih snaga SAD-a koji je poginuo tokom operacije "Epski bijes"

Tijela poginulih vojnika vraćena u SAD. AP

M. Až.

8.3.2026

Američki vojnik koji je teško ranjen tokom jednog od iranskih napada preminuo je od zadobijenih povreda, saopćila je Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Prema dostupnim informacijama, vojnik je zadobio teške povrede tokom napada na američke vojne snage u Kraljevini Saudijskoj Arabiji 1. marta. Uprkos naporima ljekara, povrede su bile kobne.

Ovo je sedmi pripadnik Oružanih snaga SAD-a koji je poginuo tokom operacije "Epski bijes".

U saopćenju je također naglašeno da se velike vojne operacije Sjedinjenih Američkih Država nastavljaju, uključujući i napade usmjerene prema Iranu.

Identitet preminulog vojnika bit će objavljen nakon isteka roka od 24 sata, kako bi najprije bila obaviještena njegova najbliža porodica.

# AMERIČKA VOJSKA
# SAUDIJSKA ARABIJA
# IRAN
# SAD
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