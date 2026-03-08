Iranska vojska: "Nastavit ćemo rat sve dok neprijatelji ne zažale zbog svoje agresije"

Komandant Centralnog štaba iranske vojske "Hatam al-Anbija", general-major Ali Abdolahi, izjavio je danas da će Iran nastaviti rat sa "Sjedinjenim Američkim Državama i izraelskim režimom sve dok ne zažale" zbog pokretanja agresije protiv Islamske Republike.

- Iran posjeduje napredno oružje visoke preciznosti, koje je van procjene neprijatelja o vojnoj moći zemlje. Iranske oružane snage će stajati uz Islamsku Republiku do posljednjeg daha i definitivno će natjerati neprijatelje da zažale zbog svojih nedjela - upozorio je Abdolahi, prenosi iranska televizija PRESS.

On je naglasio da su "američki i izraelski režim više puta pravili pogrešne procjene kada je riječ o Iranu".

- Oduvijek smo govorili da ćemo odgovoriti neprijatelju... Agresori su do sada shvatili da mi nismo ljudi koji samo uzvikuju parole, već ljudi koji se dokazuju na bojnom polju - istakao je iranski vojni zvaničnik.

Iranska Revolucionarna garda danas je pokrenula 28. talas vojne operacije "Pravo obećanje 4", uz najavu da će se obim i dubina napada na neprijateljske ciljeve dodatno proširiti u narednim danima.

- Zli neprijatelj cilja iranske studente i nevine ljude i uništava njihove domove, ali mi ćemo apsolutno ciljati njihove vojne centre i opremu, kao i sve neophodne ciljeve kako bismo natjerali neprijatelja da zažali - poručio je Abdolahi.

Na kraju je dodao da će "velika iranska nacija postići konačnu pobjedu, Božjom milošću".