Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PORUKA IZ TEHERANA

Iranska vojska: "Nastavit ćemo rat sve dok neprijatelji ne zažale zbog svoje agresije"

Agresori su do sada shvatili da mi nismo ljudi koji samo uzvikuju parole, već ljudi koji se dokazuju na bojnom polju

Platforma X

M. Až.

8.3.2026

Komandant Centralnog štaba iranske vojske "Hatam al-Anbija", general-major Ali Abdolahi, izjavio je danas da će Iran nastaviti rat sa "Sjedinjenim Američkim Državama i izraelskim režimom sve dok ne zažale" zbog pokretanja agresije protiv Islamske Republike.

- Iran posjeduje napredno oružje visoke preciznosti, koje je van procjene neprijatelja o vojnoj moći zemlje. Iranske oružane snage će stajati uz Islamsku Republiku do posljednjeg daha i definitivno će natjerati neprijatelje da zažale zbog svojih nedjela - upozorio je Abdolahi, prenosi iranska televizija PRESS.

On je naglasio da su "američki i izraelski režim više puta pravili pogrešne procjene kada je riječ o Iranu".

- Oduvijek smo govorili da ćemo odgovoriti neprijatelju... Agresori su do sada shvatili da mi nismo ljudi koji samo uzvikuju parole, već ljudi koji se dokazuju na bojnom polju - istakao je iranski vojni zvaničnik.

Iranska Revolucionarna garda danas je pokrenula 28. talas vojne operacije "Pravo obećanje 4", uz najavu da će se obim i dubina napada na neprijateljske ciljeve dodatno proširiti u narednim danima.

- Zli neprijatelj cilja iranske studente i nevine ljude i uništava njihove domove, ali mi ćemo apsolutno ciljati njihove vojne centre i opremu, kao i sve neophodne ciljeve kako bismo natjerali neprijatelja da zažali - poručio je Abdolahi.

Na kraju je dodao da će "velika iranska nacija postići konačnu pobjedu, Božjom milošću".

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (18)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.