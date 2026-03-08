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Više od 2.000 Izraelaca hospitalizovano od početka rata,155 ih na intenzivnoj njezi

Među hospitalizovanima, devet osoba je u teškom stanju, 42 u umjerenom, dok je 98 pacijenata u dobrom zdravstvenom stanju

Bolnica u Tel Avivu. Screenshot

M. Až.

8.3.2026

Ministarstvo zdravstva Izraela saopćilo je da je od početka rata s Iranom, 28. februara, u bolnice primljeno ukupno 2.072 osobe, od kojih je 155 trenutno na intenzivnoj njezi.

Među hospitalizovanima, devet osoba je u teškom stanju, 42 u umjerenom, dok je 98 pacijenata u dobrom zdravstvenom stanju.

Tri osobe primaju tretman zbog anksioznosti, a četiri su pod medicinskim procjenama.

Ministarstvo je dodalo da svi kojima je potrebna emocionalna podrška mogu kontaktirati centre za otpornost i hitne službe zdravstvenih fondova kako bi dobili psihološku pomoć.

# IZRAEL
# IRAN
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