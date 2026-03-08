Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

IRAN

Video / Evo kako su građani Teherana reagovali na vijest o izboru Modžtabe Hamneija za novog vrhovnog vođu

Građani Teherana okupili su se na jednom od najprometnijih gradskih trgova, Vanaku, kako bi dočekali ovu vijest

Trg Vanak. Platforma X

M. Až.

8.3.2026

Građani Teherana okupili su se na jednom od najprometnijih gradskih trgova, Vanaku, kako bi dočekali ovu vijest.

Kada je saopćeno da je Modžtaba Hamnei izabran za novog vođu, među prisutnima je zavladalo oduševljenje – mahali su zastavama i podizali portrete Khameneija.

Iako se nikada nije kandidovao na izborima niti obavljao javnu funkciju, Modžtaba Hamnei decenijama je bio jedna od najuticajnijih figura u užem krugu svog oca.

Za vrhovnog vođu izabran je nakon što je njegov otac, Ali Hamnei, ubijen 28. februara u Teheranu, prvog dana izraelsko-američkog rata protiv Irana.

Američki predsjednik Donald Tramp i premijer Izraela Benjamin Netanjahu ranije su najavili da će novi iranski vođa, ko god to bio, biti meta.

Tramp je ranije ove sedmice poručio Iranu da novog vođu treba imenovati uz konsultaciju s njim, što je Teheran odbio.

# TEHERAN
# IRAN
# MOJTABA KHAMENEI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (29)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.