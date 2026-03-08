Video / Evo kako su građani Teherana reagovali na vijest o izboru Modžtabe Hamneija za novog vrhovnog vođu

Kada je saopćeno da je Modžtaba Hamnei izabran za novog vođu, među prisutnima je zavladalo oduševljenje – mahali su zastavama i podizali portrete Khameneija.

Građani Teherana okupili su se na jednom od najprometnijih gradskih trgova, Vanaku, kako bi dočekali ovu vijest.

Iako se nikada nije kandidovao na izborima niti obavljao javnu funkciju, Modžtaba Hamnei decenijama je bio jedna od najuticajnijih figura u užem krugu svog oca.

Za vrhovnog vođu izabran je nakon što je njegov otac, Ali Hamnei, ubijen 28. februara u Teheranu, prvog dana izraelsko-američkog rata protiv Irana.

Američki predsjednik Donald Tramp i premijer Izraela Benjamin Netanjahu ranije su najavili da će novi iranski vođa, ko god to bio, biti meta.

Tramp je ranije ove sedmice poručio Iranu da novog vođu treba imenovati uz konsultaciju s njim, što je Teheran odbio.