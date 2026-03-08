Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UKRAJINSKI PREDSJEDNIK

Zelenski zabrinut zbog prebacivanja fokusa s Ukrajine na Bliski istok

Također je izjavio da Rusija pruža pomoć iranskom režimu

Volodimir Zelenski. Društvene mreže

M. Až.

8.3.2026

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izrazio je zabrinutost zbog mogućeg širenja sukoba na Bliski istok, što bi, kako je naveo, moglo dovesti do smanjenog posvećivanja pažnje Ukrajini i smanjene isporuke sistema protivvazdušne odbrane.

- Nadam se da rat na Bliskom istoku neće biti dug, ne samo zato što sam zabrinut za Ukrajinu, već i zato što je svaki izgubljeni ili uništeni ljudski život tragedija. U međuvremenu, ne vidimo napredak u mirovnim pregovorima. Ako se trajni mir ili primirje ne postignu tokom prvih dana sukoba, postoji veliki rizik od njegovog produženja - rekao je Zelenski.

Dodao je da će sukob na Bliskom istoku imati direktan utjecaj na situaciju u Ukrajini.

- Manje fokusa znači manje podrške. Manje podrške znači manje protivvazdušne odbrane - rekao je Zelenski.

Također je izjavio da Rusija pruža pomoć iranskom režimu.

- Rusija pruža pomoć iranskom režimu. Znamo šta je do sada pruženo, iako tačne količine takve pomoći nisu u potpunosti poznate. Dobra stvar je što iranski režim, čini se, nije u stanju da Rusiji obezbijedi rakete i neko drugo oružje koje koriste u napadima na Ukrajinu - zaključio je Zelenski.

# BLISKI ISTOK
# IRAN
# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.