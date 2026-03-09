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UDAR DRONOM

Najmanje 32 povrijeđenih u iranskom napadu na Bahrein, među njima i beba

Pogođena je i rafinerija nafte

Ruševine u Bahreinu. X

Dž. R.

9.3.2026

Nakon napada iranskim dronom u blizini glavnog grada u Bahreinu, povrijeđene su najmanje 32 osobe, javlja državna novinska agencija Bahrain News Agency.

U izvještaju, koje se poziva na ministarstvo zdravstva, navodi se da su svi povrijeđeni državljani Bahreina, uključujući 17-godišnju djevojku koja je zadobila teške povrede glave i oka, dok je najmlađa povrijeđena osoba dvomjesečna beba.

Četiri povrijeđene osobe u "teškom su stanju", dodaje se u izvještaju, među njima i djeca koja su morala na operaciju.

Također, najveća bahreinska rafinerija nafte BAPCO pogođena je iranskim dronom što je izazvalo veliki požar, objavio je Times of Israel.

# BAHREIN
# IRAN
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