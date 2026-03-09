Najmanje 32 povrijeđenih u iranskom napadu na Bahrein, među njima i beba

Nakon napada iranskim dronom u blizini glavnog grada u Bahreinu, povrijeđene su najmanje 32 osobe, javlja državna novinska agencija Bahrain News Agency.

U izvještaju, koje se poziva na ministarstvo zdravstva, navodi se da su svi povrijeđeni državljani Bahreina, uključujući 17-godišnju djevojku koja je zadobila teške povrede glave i oka, dok je najmlađa povrijeđena osoba dvomjesečna beba.

Četiri povrijeđene osobe u "teškom su stanju", dodaje se u izvještaju, među njima i djeca koja su morala na operaciju.