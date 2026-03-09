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Zelenski šalje kijevske stručnjake za odbranu na Bliski istok

Potražnja za ukrajinskom tehnologijom odbrane od dronova mogla bi dovesti do novih odbrambenih partnerstava

Volodimir Zelenski. Anadolija

Dž. R.

9.3.2026

Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine najavio je u nedjelju da će kijevski stručnjaci za iranske dronove biti na Bliskom istoku "sljedeće sedmice", a nada se da će ako pomogne SAD, Izraelu i zaljevskim zemljama u zamjenu dobiti protuzračne rakete kojih ponestaje u Ukrajini.

Na pitanje novinara kako tačno planiraju pomoći Americi i njihovim saveznicima u Perzijskom zaljevu da obaraju dronove, Zelenski je rekao: "Prerano je reći bilo šta drugo u ovoj fazi. Mislim da će sljedeće sedmice, kada stručnjaci budu na lokaciji, pogledati situaciju i pomoći."

Ukrajina ima iskustvo u odbrani od iranskih dronova Shahed s obzirom na to da ih Rusija obilato koristi u četverogodišnjoj invaziji na tu državu.

Problem korištenja dronova u ratu je to što su izuzetno jeftini za proizvodnju, dok su rakete koje ih obaraju i uništavaju skupe. Stoga je, zbog velikih troškova, potrebno pronaći efikasniji način odbrane od dronova, u čemu Zelenski vjeruje da kijevski stručnjaci mogu pomoći.

Potražnja za ukrajinskom tehnologijom odbrane od dronova mogla bi dovesti do novih odbrambenih partnerstava za Kijev, ali podjednako bi mogla značiti i manje dronova za samu Ukrajinu.

Zelenski je u zamjenu prvo tražio prisiljavanje Rusije na jednomjesečno primirje, a zatim je svoj zahtjev umanjio, navodeći da su im potrebne rakete za protuzračnu odbranu PAC-3.

# BLISKI ISTOK
# RAT
# VOLODIMIR ZELENSKI
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