Zelenski šalje kijevske stručnjake za odbranu na Bliski istok

Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine najavio je u nedjelju da će kijevski stručnjaci za iranske dronove biti na Bliskom istoku "sljedeće sedmice", a nada se da će ako pomogne SAD, Izraelu i zaljevskim zemljama u zamjenu dobiti protuzračne rakete kojih ponestaje u Ukrajini.

Na pitanje novinara kako tačno planiraju pomoći Americi i njihovim saveznicima u Perzijskom zaljevu da obaraju dronove, Zelenski je rekao: "Prerano je reći bilo šta drugo u ovoj fazi. Mislim da će sljedeće sedmice, kada stručnjaci budu na lokaciji, pogledati situaciju i pomoći."

Ukrajina ima iskustvo u odbrani od iranskih dronova Shahed s obzirom na to da ih Rusija obilato koristi u četverogodišnjoj invaziji na tu državu.

Problem korištenja dronova u ratu je to što su izuzetno jeftini za proizvodnju, dok su rakete koje ih obaraju i uništavaju skupe. Stoga je, zbog velikih troškova, potrebno pronaći efikasniji način odbrane od dronova, u čemu Zelenski vjeruje da kijevski stručnjaci mogu pomoći.

Potražnja za ukrajinskom tehnologijom odbrane od dronova mogla bi dovesti do novih odbrambenih partnerstava za Kijev, ali podjednako bi mogla značiti i manje dronova za samu Ukrajinu.

Zelenski je u zamjenu prvo tražio prisiljavanje Rusije na jednomjesečno primirje, a zatim je svoj zahtjev umanjio, navodeći da su im potrebne rakete za protuzračnu odbranu PAC-3.