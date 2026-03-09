Maskirani napadač upao u restoran i ranio gradonačelnika arapskog grada, objavljen i snimak

Maskirani napadač upao je u restoran u kojem su gradonačelnik Arabe Ahmad Nasar (Ahmad Nassar), kao i još jedan lokalni političar večerali i otvorio pucnjavu na njih.

Nasar i Anvar Jasin (Anwar Yassin), zamjenik gradonačelnika koji ujedno obavlja funkciju predsjednika gradskog narodnog komiteta, zadobili su povrede u zasjedi, saopćili su pripadnici hitne pomoći.

Snimak pucnjave, koji je zabilježila sigurnosna kamera, pokazuje Nasara, Jasina i još nekoliko muškaraca kako sjede i razgovaraju za stolom u pekari Taksim, smještenoj na glavnoj gradskoj ulici.

Nekoliko sekundi kasnije u radnju ulazi maskirani muškarac s pištoljem. Ljudi za stolom panično ustaju nakon što su shvatili šta se događa. Napadač je ispalio nekoliko hitaca na muškarce dok su pokušavali pronaći zaklon.