Članovi Predsjedništva u Vatikanu: Sastaju se s papom Lavom XIV

Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine danas borave u zvaničnoj posjeti Vatikanu, gdje će se sastati sa papom Lavom XIV., kao i sa sekretarom za odnose s drugim državama i međunarodnim organizacijama Državnog sekretarijata Svete Stolice, nadbiskupom Polom Ričardom Galagerom (Paul Richard Gallagher).

Ova posjeta dolazi nakon što je papa Lav XIV. još u novembru prošle godine otkazao pojedinačne audijencije članovima Predsjedništva BiH i uputio im poziv za zajednički susret u Vatikanu.

Naime, sva tri člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine u kratkom vremenskom periodu pojedinačno su zatražila prijem kod poglavara Rimokatoličke crkve. Prva je potvrđen termin dobila Željka Cvijanović, ali je taj sastanak naknadno otkazan nakon što su i Denis Bećirović i Željko Komšić uputili vlastite zahtjeve za audijenciju.

Administracija Svete Stolice potom je odlučila da neće biti pojedinačnih susreta te da se razgovori mogu održati isključivo u formi zajedničke audijencije.

Apostolska nuncijatura u Sarajevu dostavila je tada zvaničan dopis Predsjedništvu BiH u kojem se navodi da su "zahtjevi sva tri člana državnog vrha primljeni u vrlo kratkom periodu", zbog čega je ranije zakazana audijencija poništena.

U dopisu je navedeno i da Vatikan poziva Cvijanović, Bećirovića i Komšića da zajednički odaberu termin za susret u periodu između decembra i januara.

- Nakon što je u vrlo kratkom vremenu primila zahtjeve svakog od troje članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine za susret sa Svetim Ocem papom Lavom XIV., pontifikalna audijencija koja je bila zakazana u korist Nj. E. gđe Željke Cvijanović za 7. novembar neće biti održana. Tajništvo Svete Stolice ljubazno poziva troje uglednih članova Predsjedništva da odaberu datum u decembru - januaru za organiziranje zajedničke audijencije - navedeno je u službenom obavještenju koje je dostavila Apostolska nuncijatura.

Ovo je prvi put nakon 2018. godine da Vatikan insistira na zajedničkom sastanku svih članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Posljednji takav susret održan je u vrijeme kada su funkcije članova Predsjedništva obavljali Dragan Čović, Mladen Ivanić i Bakir Izetbegović.