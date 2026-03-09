Kina upozorava SAD i Izrael: "Ne dirajte novog iranskog vođu"

Kina je danas oštro osudila bilo kakvo strano miješanje u unutarnja pitanja Irana, pozivajući SAD i Izrael da ne targetiraju novog iranskog vrhovnog vođu, Mojtabu Hameneiju. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova, Guo Jiakun (Guo Jiakun), izjavio je da se Kina protivi bilo kojem strano djelovanju koje ugrožava iranski suverenitet, sigurnost i teritorijalni integritet.

Komentirajući prijetnje Sjedinjenih Država i Izraela, koji su najavili mogućnost napada na novog iranskog vođu, Guo Jiakun je naglasio da je Hameneijevo imenovanje isključivo unutarnje iransko pitanje koje je u skladu sa iranskim Ustavom. Podsjetimo, prošlog tjedna, Izrael je upozorio da bi Hameneijev sin mogao postati „meta“ nakon što je izabran za vođu, dok je Donald Tramp (Donald Trump) izjavio da će novi vrhovni vođa „brzo pasti“ bez njegovog odobrenja.

Kina je također pozvala strane da prekidanje vojnih operacija bude prioritet, naglašavajući važnost diplomatije kako bi se izbjegla daljnja eskalacija sukoba. Stručnjaci, međutim, smatraju da je malo vjerojatno da će Kina žrtvovati svoje ekonomske interese u korist iranskog partnera, usprkos utjecaju rata na njihov uvoz nafte.