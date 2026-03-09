Incident kod islamskog centra Bošnjaka u SAD: Policija istražuje radi li se o zločinu iz mržnje

Islamski centar Bošnjaka u Finiksu (Phoenixu), Arizona, bio je meta napada u subotu, kada je nepoznati muškarac ispalio nekoliko hitaca iz pištolja za paintball, prema izvještaju policije.

Napad je izveden dok su djeca i mladi ljudi bili okupljeni na teraviji, što je potvrđeno u saopćenju Upravnog odbora Islamskog centra.

Policija je utvrdila da je napadač koristio pištolj za paintball, a više parkiranih vozila također je pogođeno tokom incidenta.

Na sreću, niko nije povrijeđen u ovom napadu.

Svjedoci iz zajednice su ispričali policiji da su primijetili sumnjivo vozilo koje se približavalo prema kapiji džamije.

Oni su također naveli da je napadač izašao iz vozila s predmetom koji je izgledao kao pištolj.

Policija je kasnije potvrdila da je napadač zaista koristio pištolj za paintball.

Glasnogovornica policije u Finiksu, Lorejn (Lorraine) Fernandez, izjavila je da se traga za osumnjičenim i da će se pojačati patrole u okolini džamije dok istraga bude u toku.

Fernandez je također naglasila da se incident istražuje kao zločin iz mržnje.

Gradonačelnica Finiksa, Kejt Galego (Kate Gallego), osudila je napad i istaknula da „mržnja nema mjesta u našem gradu“, te obećala da će odgovorni biti privedeni pravdi.

Islamski centar u sjevernom Phoeniksu uglavnom okuplja bosanske izbjegličke porodice koje su došle u SAD tokom rata u Bosni i Hercegovini 1990-ih.

Centar je otvoren 2011. godine i broji oko 300 stalnih članova.

Američki senator Ruben Galego (Gallego) također je osudio napad, poručivši na društvenim mrežama da „niko ne bi trebao strahovati kada ulazi u svoje bogomolje“.

- Podržavamo muslimansku zajednicu Arizone i nećemo tolerisati mržnju ili nasilje - dodao je.