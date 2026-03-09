Uhapšeno 313 osoba zbog snimanja nedozvoljenih videa i širenja dezinformacija u Kataru

U ponedjeljak je uhapšeno 313 osoba zbog snimanja i distribucije neovlaštenih snimaka te objavljivanja dezinformacija na društvenim mrežama, saopćila je Generalna direkcija kriminalističke istrage Katara.

Hapšenja je provela Uprava za sprečavanje ekonomskog kriminala i sajber kriminala u sklopu kontinuiranih napora da se suzbije zloupotreba društvenih mreža. Nadležni organi naveli su da su protiv uključenih osoba poduzete potrebne pravne i administrativne mjere.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Katara naglasilo je važnost izbjegavanja snimanja i objavljivanja videa, kao i širenja bilo kakvih glasina u vezi s aktuelnim dešavanjima u zemlji. Građanima je poručeno da informacije pribavljaju isključivo iz odobrenih i službenih izvora.

Resorno ministarstvo istaklo je i da nadležne institucije "neće oklijevati da poduzmu potrebne pravne korake protiv svakog ko bude zatečen u počinjenju takvih prekršaja".