Eskalacija sukoba SAD i Irana: EU strahuje od posljedica po sigurnost i ekonomiju

Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavlja se intenzivirati, dok broj poginulih u Iranu raste i već se mjeri u hiljadama. Borbe se istovremeno šire na više frontova širom Bliskog istoka. Za Brisel (Bruxelles) ovaj sukob ne predstavlja samo udaljeno međunarodno pitanje, već i direktnu prijetnju stabilnosti Evropske unije.

Poremećaji u Hormuškom moreuzu već utiču na globalnu opskrbu energentima, što povećava rizik od naglog rasta cijena nafte i plina. Istovremeno rastu i strahovi od kibernetičkih napada, terorizma, ekonomske nestabilnosti te mogućih novih migrantskih talasa iz regije.

Evropska unija raspolaže nizom kriznih mehanizama koji su osmišljeni kako bi pomogli državama članicama u vanrednim situacijama. Prvu liniju zaštite za građane koji se nalaze u inostranstvu pružaju nacionalne ambasade i konzulati.

Prema pravilima EU, građani Unije imaju pravo zatražiti pomoć od diplomatskih predstavništava drugih država članica ukoliko njihova država nema svoje predstavništvo u toj zemlji.

Iako evakuacije organiziraju nacionalne vlade, Evropska unija pruža podršku kroz Mehanizam civilne zaštite.

Ovaj sistem pomaže u organizaciji prijevoza, raspodjeli resursa i koordinaciji odgovora putem Centra za koordinaciju hitnih situacija koji djeluje neprekidno, 24 sata dnevno.

Evropska komisija također koordinira humanitarnu pomoć, nadzor granica i pripreme za očuvanje unutrašnje sigurnosti. U međuvremenu, agencije poput Europola prate potencijalne prijetnje povezane s terorizmom i organiziranim kriminalom.

Unija dodatno jača svoje kapacitete za kibernetičku odbranu te može aktivirati različite finansijske instrumente, uključujući podršku Evropske centralne banke i posebne fondove za hitne situacije, kako bi stabilizirala tržišta i zaštitila ekonomiju.

U takvim okolnostima postavlja se pitanje u kojoj mjeri se evropski građani mogu osloniti na Evropsku uniju da ublaži posljedice ovog sukoba.