"Novi Nostradamus" predviđa katastrofalne događaje za 2026. godinu

Kreg Hamilton-Parker, poznat kao "Novi Nostradamus", ponovo šokira javnost sa svojim predviđanjima za 2026. godinu. Britanski medijijum i futurista vjeruje da će doći do katastrofalnog oblaka gasa iznad Japana, te velikog sajber-napada koji bi mogao ugroziti kriptovalute i industriju umjetničke inteligencije. Također, Hamilton-Parker predviđa napade na iranske nuklearne objekte, te mogućnost da Donald Tramp zatraži treći mandat, ukoliko globalni sukob spriječi održavanje izbora. On također spominje mogućnost jače suradnje Kine i Rusije, te slabljenje NATO-a, što bi moglo dovesti do stvaranja nove međunarodne strukture. Iako njegove prognoze zvuče alarmantno, Hamilton-Parker naglašava da budućnost nije fiksna i može se promijeniti uz pozitivne misli i vizualizacije.