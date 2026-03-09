Putin čestitao novom vrhovnom vođi Irana, istaknuo podršku Moskve

Vladimir Putin, predsjednik Rusije, čestitao je Modžtabi Hameneiju (Mojtaba) povodom njegova imenovanja za vrhovnog vođu Irana, objavio je Kremlj.

- Sada, kada se Iran suočava s oružanom agresijom, vaš rad na ovom visokom položaju nesumnjivo će zahtijevati veliku hrabrost i predanost. Siguran sam da ćete časno nastaviti rad svog oca i ujediniti iranski narod pred teškim iskušenjima - navodi se u saopćenju Kremlja.

Prema saopćenju, Putin je ponovio podršku Moskve Teheranu, istaknuvši da će Rusija ostati pouzdan partner Irana.

- S moje strane želim potvrditi našu nepokolebljivu podršku Teheranu i solidarnost s našim iranskim prijateljima. Rusija je bila i ostat će pouzdan partner Islamske Republike. Želim vam uspjeh u rješavanju teških zadataka koji su pred vama, kao i dobro zdravlje i snagu duha - dodaje se u saopćenju.

Modžtaba Hamenei (56) izabran je za trećeg vrhovnog vođu Irana u historiji. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan (Masoud Pezeskhian) opisao je njegovo imenovanje kao korak prema jačanju nacionalnog jedinstva.

Prethodni vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamenei (Khamenei), obnašao je tu dužnost 37 godina. Ubijen je u napadu 28. februara. Imao je 86 godina.