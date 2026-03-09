Hiljade Amerikanaca zahtijevaju da Trampov sin ide u rat

Društvene mreže preplavljene su kritikama nakon što je američki predsjednik Donald (Tramp) Trump najavio slanje kopnenih trupa u Iran, a glavni predmet komentara postao je njegov najmlađi sin, Baron Tramp (Barron Trump).

U SAD-u je pokrenuta peticija kojom hiljade građana traži da Barron Trump bude regrutovan i poslan na front, prenosi njemački Bild, pozivajući se na izvore bliske aktivističkim portalima.

"Pošaljite Barona"

Na društvenim mrežama raste nezadovoljstvo zbog planirane vojne akcije Bijele kuće u Iranu. Pod hashtagom #SendBarron, kritičari rata ističu da bi članovi porodica onih koji donose odluke o ratu trebali snositi iste posljedice.

Sarkastične poruke javnosti

Autori peticije koriste oštar humor u obrazloženju:

"Sjedinjene Države su snažne onoliko koliko su njihovi lideri spremni da ih brane. Ako je predsjednik spreman poslati tuđu djecu u Iran, Barron bi trebao biti prvi koji će slijediti njegov primjer i stati na čelo odbrane."

Ovaj pokret odražava duboku podijeljenost američkog društva i rastući otpor prema novim vojnim intervencijama na Bliskom istoku.