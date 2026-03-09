Objavljene prve fotografije balističke rakete koju je NATO presreo: Poznato gdje je pala

Ministarstvo odbrane Turske saopćilo je da je NATO presreo balističku raketu koja je ušla u turski zračni prostor.

- Balistička raketa ispaljena iz Irana, koјa јe ušla u turski zračni prostor, neutralisana јe elementima zračne i raketne odbrane NATO-a raspoređenim u istočnom Mediteranu - navodi se u saopćenju.

Neki dijelovi rakete pali su na prazna polja u Gaziantepu, a fotografija oborene rakete već kruži društvenim mrežama.