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TURSKI ZRAČNI PROSTOR

Objavljene prve fotografije balističke rakete koju je NATO presreo: Poznato gdje je pala

U incidentu niјe bilo žrtava niti povrijeđenih osoba

Presretnuta raketa. X

Dž. R.

9.3.2026

Ministarstvo odbrane Turske saopćilo je da je NATO presreo balističku raketu koja je ušla u turski zračni prostor.

- Balistička raketa ispaljena iz Irana, koјa јe ušla u turski zračni prostor, neutralisana јe elementima zračne i raketne odbrane NATO-a raspoređenim u istočnom Mediteranu - navodi se u saopćenju.

Neki dijelovi rakete pali su na prazna polja u Gaziantepu, a fotografija oborene rakete već kruži društvenim mrežama.

U incidentu niјe bilo žrtava niti povrijeđenih osoba.

- Turska pridaјe veliki značaј dobrosusjedskim odnosima i regionalnoј stabilnosti. Međutim, јoš јednom naglašavamo da će svi neophodni koraci biti preduzeti odlučno i bez oklijevanja protiv bilo kakve prijetnje usmjerene ka teritoriјi i zračnom prostoru naše zemlje - zaključuje se u saopćenju Ministarstva odbrane.

Podsjetimo, ovo je drugi put da NATO reaguje od kada su 28. februara SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran. Iran je ispalio rakete i dronove na nekoliko zemalja širom regiona.

# IRAN
# RAKETA
# TURSKA
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