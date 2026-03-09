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BRISEL

EU pozvao Izrael da obustavi kopnene operacije koje krše suverenitet Libana

Glasnogovornik je također pozvao sve strane da se suzdrže od postupaka koji bi mogli dovesti u opasnost Privremene snage UN-a u Libanu

Napad na Bejrut. AP

Anadolija

9.3.2026

Evropska komisija je u ponedjeljak pozvala Izrael da odmah obustavi svoje kopnene operacije u Libanu, upozoravajući da takve akcije krše suverenitet i teritorijalni integritet te zemlje.

Glasnogovornik Evropske komisije Anouar El Anouni naglasio je potrebu zaštite civila i civilne infrastrukture, pozivajući sve strane da se suzdrže od mjera koje bi mogle pogoršati raseljavanje stanovništva Libana.

On je snažno osudio i napade libanske grupe Hezbollah i njeno svrstavanje uz Iran te je pozvao tu grupu da se razoruža i obustavi sve napade na Izrael.

- Također pozivamo Izrael da obustavi svoje kopnene operacije koje krše suverenitet i teritorijalni integritet Libana. Pozivamo sve strane da zaštite civile i civilnu infrastrukturu te da se suzdrže od postupaka koji dovode do dodatnog raseljavanja stanovništva, posebno kada je riječ o narodu Libana - naglasio je.

El Anouni je također ponovio snažnu podršku Evropske unije Privremenim snagama Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL), pozivajući sve strane da izbjegavaju postupke koji bi mogli ugroziti mirovne snage ili ih spriječiti da ispune svoj mandat.

Izraelski zračni udari usmrtili su više od 400 ljudi i raselili hiljade širom Libana od ponedjeljka, usred prekograničnih napada s Hezbollahom.

Eskalacija se pojačala nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države pokrenuli zajednički napad na Iran, pri čemu je poginulo više od 1.200 ljudi, uključujući vrhovnog vođu ajatollaha Alija Khameneija. Teheran je uzvratio napadima dronovima i raketama usmjerenim na Izrael, Jordan, Irak i zemlje Zaljeva u kojima se nalaze američki vojni objekti.

# IZRAEL
# LIBAN
# EU
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