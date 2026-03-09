Američki mediji: Moskva Iranu dostavlja obavještajne podatke o američkim bazama i brodovima

Dok se sukob na Bliskom istoku širi i ulazi u novu, nepredvidivu fazu, u Vašingtonu su se pojavile procjene koje bacaju dodatno svjetlo na ono što se dešava iza kulisa. Prema navodima lista The Washington Post, Rusija je počela prosljeđivati Iranu obavještajne podatke koji bi mogli pomoći Teheranu u napadima na američke vojne ciljeve u regiji.

Ključne lokacije na meti

Informacije dolaze iz američkih obavještajnih krugova, a tri zvaničnika upoznata s tim procjenama tvrde da je riječ o podacima koji uključuju i tačne lokacije američkih vojnih objekata – među njima i ratnih brodova i vojnih aviona raspoređenih širom Bliskog istoka.

Prema tim izvorima, ovo je prvi jasan znak da se još jedna velika sila, makar indirektno, uključuje u rat koji se posljednjih dana ubrzano širi. Takav razvoj događaja dodatno komplikuje već napetu geopolitičku sliku, s obzirom na to da je Rusija ključna nuklearna sila s razvijenim obavještajnim kapacitetima.

Preciznost iranskih udara budi sumnju

Iako obim i namjera ruske pomoći još nisu do kraja razjašnjeni, stručnjaci primjećuju neobičnu preciznost u nedavnim iranskim operacijama. Posebnu pažnju privukla je procjena Dare Massicot, stručnjakinje za rusku vojsku, koja je istakla sljedeće:

Selektivni udari: Iran je pogodio nekoliko radara "izvan horizonta", ključnih za praćenje prijetnji na velikim udaljenostima.

Fokus na komandu: Napadi su bili usmjereni direktno na centre komandovanja i kontrole.

Vrijednost podataka: Budući da Iran ima tek nekoliko vojnih satelita, ruski podaci za njih imaju "izuzetnu operativnu vrijednost".

Šutnja Vašingona i uloga Kine

Reakcije iz vrha SAD-a su za sada suzdržane. CIA i Pentagon odbili su komentarisati navode, dok je ministar odbrane Pit Hegset na pitanje o Rusiji i Kini kratko odgovorio da oni u ovom kontekstu "nisu pravi faktor".

Zanimljivo je da američki zvaničnici navode kako Kina, uprkos bliskim vezama s Teheranom, za sada ne pruža direktnu pomoć niti učestvuje u odbrani Irana, ostavljajući utisak da se Peking drži po strani dok se osovina Moskva-Teheran očigledno učvršćuje.

Odgovor iz Moskve

S druge strane, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ranije je kritikovao Vašington, podsjećajući da SAD kontinuirano pružaju obavještajne podatke Kijevu. Ovakav razvoj situacije stvara sliku složenog okruženja u kojem se linije između direktnog učešća i obavještajne podrške sve više brišu, a pitanje je samo šta će uslijediti u narednim danima.