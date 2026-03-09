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Najmanje 16 poginulih, deseci povrijeđenih u izraelskim napadima na jugu Libana

Napadi pogodili dva mjesta u gradu Tiru, saopćilo je Ministarstvo zdravlja

Izraelski napadi u Tiru. Platforma X

Anadolija

9.3.2026

Izraelski zračni udari pogodili su dva mjesta u južnom libanskom gradu Tiru, pri čemu je poginulo najmanje 16 osoba, a 40 je povrijeđeno, saopćilo je u ponedjeljak libansko Ministarstvo zdravlja.

Izraelski borbeni avioni pogodili su mjesto Tayr Debba, pri čemu je poginulo devet osoba, a 17 ih je povrijeđeno, navodi se u saopćenju Ministarstva.

Drugi napad pogodio je mjesto Joya, pri čemu je poginulo sedam osoba, a 23 su povrijeđene, dodaje se.

Libanska grupa Hezbolah je u međuvremenu saopćila da je raketnom vatrom gađala izraelske vojnike koji su pokušavali napredovati u pograničnim mjestima Markaba i Rab Selasin.

Izraelski zračni udari usmrtili su više od 400 ljudi i raselili hiljade širom Libana od 2. marta, usred prekograničnih napada.

Eskalacija se pojačala nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države pokrenuli zajednički napad na Iran, pri čemu je poginulo više od 1.200 ljudi, uključujući vrhovnog vođu ajatolaha Alija Khameneija.

Teheran je uzvratio napadima dronovima i raketama usmjerenim na Izrael i zemlje Zaljeva u kojima se nalaze američki vojni objekti.

# IZRAEL
# LIBAN
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