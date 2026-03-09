Najmanje 16 poginulih, deseci povrijeđenih u izraelskim napadima na jugu Libana

Izraelski zračni udari pogodili su dva mjesta u južnom libanskom gradu Tiru, pri čemu je poginulo najmanje 16 osoba, a 40 je povrijeđeno, saopćilo je u ponedjeljak libansko Ministarstvo zdravlja. Izraelski borbeni avioni pogodili su mjesto Tayr Debba, pri čemu je poginulo devet osoba, a 17 ih je povrijeđeno, navodi se u saopćenju Ministarstva.

Drugi napad pogodio je mjesto Joya, pri čemu je poginulo sedam osoba, a 23 su povrijeđene, dodaje se. Libanska grupa Hezbolah je u međuvremenu saopćila da je raketnom vatrom gađala izraelske vojnike koji su pokušavali napredovati u pograničnim mjestima Markaba i Rab Selasin. Izraelski zračni udari usmrtili su više od 400 ljudi i raselili hiljade širom Libana od 2. marta, usred prekograničnih napada.