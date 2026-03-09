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AMERIČKI CILJ

Šef američke diplomatije otkrio šta Vašington želi postići u Iranu

Zastanite na trenutak i uputite misli i molitve hrabrim Amerikancima. Svi smo zadivljeni njihovom službom, rekao je

Marko Rubio. Anadolija

M. Až.

9.3.2026

Sjedinjene Američke Države saopćile su da je njihova vojna operacija protiv Irana usmjerena na slabljenje sposobnosti te zemlje da ugrožava region i globalnu sigurnost.

U izjavi američkog šefa diplomatije Marka Rubija (Marco Rubio), jedan američki zvaničnik opisao je operaciju kao napad na ono što je nazvao "Iranom, vodećom državom u svijetu po uzimanju talaca", uz pohvale američkim snagama uključenim u misiju.

- Zastanite na trenutak i uputite misli i molitve hrabrim Amerikancima. Svi smo zadivljeni njihovom službom - rekao je.

Dodao je da su ciljevi misije uništiti iranske sposobnosti za lansiranje projektila, eliminirati tvornice u kojima se oni proizvode i pogoditi iranske pomorske snage.

Zvaničnik je također naveo da je operacija usmjerena na suprotstavljanje prijetnji koju, kako je rekao, za region i širi svijet predstavlja iransko klerikalno vodstvo.

# IRAN
# SAD
# MARCO RUBIO
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