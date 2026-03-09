Šef američke diplomatije otkrio šta Vašington želi postići u Iranu

Sjedinjene Američke Države saopćile su da je njihova vojna operacija protiv Irana usmjerena na slabljenje sposobnosti te zemlje da ugrožava region i globalnu sigurnost.

U izjavi američkog šefa diplomatije Marka Rubija (Marco Rubio), jedan američki zvaničnik opisao je operaciju kao napad na ono što je nazvao "Iranom, vodećom državom u svijetu po uzimanju talaca", uz pohvale američkim snagama uključenim u misiju.

- Zastanite na trenutak i uputite misli i molitve hrabrim Amerikancima. Svi smo zadivljeni njihovom službom - rekao je.

Dodao je da su ciljevi misije uništiti iranske sposobnosti za lansiranje projektila, eliminirati tvornice u kojima se oni proizvode i pogoditi iranske pomorske snage.

Zvaničnik je također naveo da je operacija usmjerena na suprotstavljanje prijetnji koju, kako je rekao, za region i širi svijet predstavlja iransko klerikalno vodstvo.