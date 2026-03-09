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UPUTILI ČESTITKU

Hezbolah poslao poruku nakon izbora novog vrhovnog vođe Irana

Poručili su da je imenovanje Modžtabe Hamneija "razočaralo i zbunilo" neprijatelje Irana

Modžtaba Hamnei. Platforma X

M. Až.

9.3.2026

Hezbolah je uputio čestitke ajatolahu Modžtabi Hameniju (Mojtaba Khamenei) nakon što je izabran za trećeg vrhovnog vođu Irana poslije smrti njegovog oca, ajatolaha Alija Hamneija (Ali Khamenei).

U saopćenju je Hezbolah pohvalio iransko Vijeće stručnjaka zbog, kako su naveli, brzog izbora novog vođe uprkos napadima koje na Iran provode Sjedinjene Američke Države i Izrael.

Iz te organizacije poručili su da je imenovanje Modžtabe Hamneija "razočaralo i zbunilo" neprijatelje Irana te da predstavlja jasnu poruku da Islamska Republika neće podleći zastrašivanju.

- Mi u Hezbolahu upućujemo najiskrenije čestitke i blagoslove ovom prigodom. Obnavljamo svoju prisegu vjernosti ovom blagoslovljenom putu i ostajemo postojani na putu odanosti - navodi se u saopćenju.

# IRAN
# HEZBOLLAH
# MOJTABA KHAMENEI
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