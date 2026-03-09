Hezbolah poslao poruku nakon izbora novog vrhovnog vođe Irana

Hezbolah je uputio čestitke ajatolahu Modžtabi Hameniju (Mojtaba Khamenei) nakon što je izabran za trećeg vrhovnog vođu Irana poslije smrti njegovog oca, ajatolaha Alija Hamneija (Ali Khamenei).

U saopćenju je Hezbolah pohvalio iransko Vijeće stručnjaka zbog, kako su naveli, brzog izbora novog vođe uprkos napadima koje na Iran provode Sjedinjene Američke Države i Izrael.

Iz te organizacije poručili su da je imenovanje Modžtabe Hamneija "razočaralo i zbunilo" neprijatelje Irana te da predstavlja jasnu poruku da Islamska Republika neće podleći zastrašivanju.

- Mi u Hezbolahu upućujemo najiskrenije čestitke i blagoslove ovom prigodom. Obnavljamo svoju prisegu vjernosti ovom blagoslovljenom putu i ostajemo postojani na putu odanosti - navodi se u saopćenju.